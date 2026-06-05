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EU xem xét loại nam giới Ukraine từ 23 đến 60 tuổi khỏi diện hưởng quy chế bảo vệ tạm thời

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/6, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận khả năng điều chỉnh cơ chế bảo vệ tạm thời dành cho người Ukraine, trong đó có đề xuất hạn chế áp dụng đối với nam giới trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

EU xem xét loại nam giới Ukraine từ 23 đến 60 tuổi khỏi diện hưởng quy chế bảo vệ tạm thời

Ngày 4/6, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận khả năng điều chỉnh cơ chế bảo vệ tạm thời dành cho người Ukraine, trong đó có đề xuất hạn chế áp dụng đối với nam giới trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

EU xem xét loại nam giới Ukraine từ 23 đến 60 tuổi khỏi diện hưởng quy chế bảo vệ tạm thời

EU xem xét loại nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ khỏi diện hưởng quy chế bảo vệ tạm thời. Ảnh: Euronews.

Tại cuộc họp các bộ trưởng nội vụ EU ở Luxembourg, nhiều phương án đã được đưa ra nhằm sửa đổi Chỉ thị Bảo vệ Tạm thời, cơ chế được EU kích hoạt từ năm 2022 để hỗ trợ người Ukraine di tản do xung đột. Chương trình hiện cho phép hơn 4 triệu công dân Ukraine được cư trú, làm việc và tiếp cận các dịch vụ xã hội tại các nước thành viên mà không cần nộp đơn xin tị nạn.

Theo các nguồn tin, đề xuất nhận được nhiều sự ủng hộ nhất là loại nam giới Ukraine từ 23 đến 60 tuổi khỏi diện được hưởng quy chế bảo vệ tạm thời. Đức và Ba Lan là những nước tích cực thúc đẩy phương án này.

Ủy ban châu Âu cho rằng mọi điều chỉnh cần xem xét tình trạng xuất cảnh hợp pháp của công dân Ukraine. Theo quy định thiết quân luật hiện hành, phần lớn nam giới Ukraine trong độ tuổi quân sự bị hạn chế rời khỏi đất nước, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như người khuyết tật, người không đủ điều kiện phục vụ quân đội hoặc người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt.

EU xem xét loại nam giới Ukraine từ 23 đến 60 tuổi khỏi diện hưởng quy chế bảo vệ tạm thời

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc huấn luyện. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu của EU, nam giới trưởng thành hiện chiếm khoảng 26,6% tổng số người Ukraine được bảo vệ tại châu Âu. Đức hiện là quốc gia tiếp nhận nhiều người Ukraine nhất với gần 1,3 triệu người, tiếp theo là Ba Lan và Cộng hòa Séc. Việc xem xét thu hẹp cơ chế bảo vệ cũng phù hợp với quan điểm của Kyiv.

Tuy nhiên, đề xuất trên vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số nước như Tây Ban Nha và Italy ủng hộ việc duy trì cơ chế hiện hành, cho rằng tất cả công dân Ukraine tiếp tục cần được bảo vệ trong bối cảnh tình hình an ninh vẫn còn nhiều bất ổn.

Ngoài ra, EU cũng đang cân nhắc phương án không cấp quy chế bảo vệ đối với những người đến từ các khu vực được đánh giá là tương đối an toàn tại Ukraine. Song nhiều nước thành viên cho rằng hiện chưa có khu vực nào hoàn toàn nằm ngoài tác động của xung đột. Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tiếp tục trong thời gian tới trước khi EU đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của cơ chế bảo vệ tạm thời dành cho người Ukraine.

Thu Uyên

Từ khóa:

#Ukraine #Bảo vệ #Nam Giới #Độ tuổi #Liên minh châu âu #Nghĩa vụ quân sự #Đề xuất #Thảo luận #cơ chế #Nhập ngũ

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