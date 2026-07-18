Đức, Pháp tăng cường hợp tác quốc phòng, thúc đẩy châu Âu tự chủ về an ninh

Lãnh đạo Đức và Pháp cam kết làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng, đồng thời phối hợp ứng phó sức ép cạnh tranh kinh tế từ Trung Quốc. Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân và khẳng định quyết tâm tăng cường năng lực phòng thủ của châu Âu trong bối cảnh Mỹ phát đi tín hiệu muốn giảm dần các cam kết an ninh tại khu vực.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay sau cuộc họp báo tại Lâu đài Augustusburg ở Bruehl, Đức, ngày 17 tháng 7 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Đức ngày 17/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng, hướng tới xây dựng một châu Âu có năng lực tự chủ hơn về an ninh và quốc phòng.

Thủ tướng Merz nhấn mạnh: “Chúng tôi đang làm những gì cần thiết để bảo vệ tự do, an ninh và năng lực phòng thủ tập thể của mình”.

Hai bên công bố danh sách các mục tiêu hợp tác mới, trong đó có việc phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa và năng lực tấn công tầm xa.

Hai nhà lãnh đạo cũng tiếp tục thúc đẩy các đề xuất về hợp tác răn đe hạt nhân giữa Pháp và Đức, trong bối cảnh Washington nhiều lần phát tín hiệu sẽ giảm bớt các cam kết quốc phòng tại châu Âu.

Ông Merz cho biết quá trình hợp tác sẽ được triển khai từng bước và có thể dẫn tới việc hình thành một học thuyết mới trong tương lai, song hiện còn quá sớm để đưa ra kết luận. Ông nhấn mạnh mọi cơ chế hợp tác mới sẽ mang tính bổ sung, không thay thế các thỏa thuận hiện có trong NATO.

Pháp và Đức mở rộng hợp tác quốc phòng trong bối cảnh châu Âu thúc đẩy tự chủ quân sự lớn hơn. Ảnh: Reuters.

Đề cập tới Chương trình Hệ thống Không quân Tác chiến Tương lai (FCAS), Tổng thống Macron cho biết dự án vẫn sẽ được triển khai dù kế hoạch phát triển mẫu máy bay chiến đấu chung đã bị hủy bỏ. Theo ông, các hạng mục trọng tâm như hệ thống thông tin tác chiến trên nền tảng điện toán đám mây và nhiều lĩnh vực hợp tác khác giữa các doanh nghiệp quốc phòng hai nước vẫn đang được tiếp tục phát triển.

Trong cuộc họp báo, cả Thủ tướng Merz và Tổng thống Macron đều chỉ trích các chính sách công nghiệp của Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh không tuân thủ các quy tắc thương mại quốc tế.

Theo ông Merz, mức hỗ trợ của Trung Quốc dành cho các ngành công nghiệp cao gấp ít nhất 8 lần so với mức trung bình của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), trong khi đồng Nhân dân tệ bị định giá thấp, tạo sức ép lớn đối với nền kinh tế châu Âu.

Thủ tướng Đức khẳng định không mong muốn xảy ra một cuộc chiến thương mại mà ưu tiên đối thoại với Trung Quốc về vấn đề tỷ giá và tình trạng dư thừa công suất sản xuất.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters