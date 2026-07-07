Đức dự kiến sẽ dành 20% tổng chi năm 2027 cho quốc phòng

Chính phủ Đức đã thông qua dự thảo ngân sách liên bang năm 2027, trong đó ưu tiên tăng mạnh chi tiêu quốc phòng nhằm đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa quân đội và đáp ứng mục tiêu mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đức tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong dự thảo ngân sách 2027. Ảnh: AFP.

Phát biểu trong cuộc họp báo công bố dự thảo ngân sách ngày 6/7, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil nhấn mạnh Berlin không thể vừa bảo đảm năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa an ninh, vừa duy trì chính sách ngân sách cân bằng như trước đây. Theo ông, Đức cần nhanh chóng bù đắp ba thập kỷ cắt giảm đầu tư cho quân đội do các hạn chế về tài chính.

Theo dự thảo, tổng chi ngân sách liên bang năm 2027 sẽ đạt 555,4 tỷ euro, trong đó 109,7 tỷ euro, tương đương khoảng 20% tổng chi, sẽ được dành cho quốc phòng. Con số này dự kiến tiếp tục tăng lên 183,7 tỷ euro vào năm 2030, chiếm gần 1/3 tổng ngân sách liên bang. Mục tiêu của Chính phủ Đức là nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 5% GDP vào cuối thập niên này, phù hợp với cam kết mới của NATO.

Để tạo dư địa tài chính cho kế hoạch trên, Đức đã sửa đổi quy định về “phanh nợ” trong Hiến pháp từ năm 2025, cho phép phần lớn chi tiêu quốc phòng không bị tính vào giới hạn thâm hụt ngân sách.

Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil tại cuộc họp báo công bố dự thảo ngân sách 2027, ngày 06/7/2026. Ảnh: SBS.

Theo Bộ trưởng Tài chính Klingbeil, Bộ này đã thu hẹp khoản thiếu hụt 34 tỷ euro trong ngân sách năm 2027, một phần nhờ sử dụng 7 tỷ euro từ quỹ dự phòng khẩn cấp. Ông cho rằng quyết định này là cần thiết trong bối cảnh những tác động kinh tế từ cuộc xung đột giữa Israel và Iran tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế Đức.

Tuy nhiên, chính phủ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức tài khóa khi dự báo tiếp tục thiếu hụt 22,4 tỷ euro trong năm 2028 và 38,8 tỷ euro vào năm 2029.

Được biết, dự thảo ngân sách vẫn cần được Quốc hội Đức xem xét và bỏ phiếu thông qua vào mùa Thu năm nay. Nếu được phê chuẩn, đây sẽ là một trong những gói ngân sách có mức đầu tư quốc phòng lớn nhất trong lịch sử nước Đức thời hậu Chiến tranh Lạnh, đồng thời thể hiện quyết tâm của Berlin trong việc đảm nhận vai trò lớn hơn đối với an ninh châu Âu và NATO.

Ngọc Liên

Nguồn: Politico.