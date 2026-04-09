Nga triệu tập đại sứ Nhật, phản đối thỏa thuận đầu tư sản xuất UAV với Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova mới đây thông báo, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ Nhật Bản tại Moscow, Akira Muto để phản đối một thỏa thuận đầu tư gần đây giữa một công ty Nhật Bản và nhà sản xuất máy bay không người lái (drone) của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga. Ảnh: The Moscow Times

Trong một cuộc họp báo ngày 8/4, bà Zakharova cho biết: “Đại sứ Nhật Bản đã được Bộ Ngoại giao Nga triệu tập. Một cuộc phản đối đã được gửi liên quan đến các báo cáo về thỏa thuận đầu tư giữa công ty Terra Drone có trụ sở tại Tokyo đã trở thành công ty Nhật Bản đầu tiên đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng cũng như công bố hãng sản xuất drone Amazing cho Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga gọi khoản đầu tư này là “thù địch” và cảnh báo rằng các vụ tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào lãnh thổ Nga là cơ sở để coi việc đầu tư của Terra Drone là “công khai thù địch.” Thông báo cũng nhấn mạnh rằng quan hệ Nga – Nhật “đang ở mức thấp kỷ lục” và nếu Tokyo thực sự muốn nối lại đối thoại liên bang, phải chứng minh bằng “hành động cụ thể và bước đi thực tiễn.”

Đại sứ quán Nhật Bản ở Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Hiện chưa có bình luận chính thức từ phía Tokyo về việc triệu tập này. Các nhà quan sát đánh giá rằng vụ việc này phản ánh mức độ nhạy cảm ngày càng cao đối với các khoản đầu tư liên quan đến công nghệ quân sự tại khu vực Đông Âu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp ngoại giao nhằm tránh leo thang căng thẳng giữa các nước liên quan.

Cũng trong ngày 8/4, Đại sứ Nga tại Seoul Georgy Zinovyev cảnh báo rằng nếu Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine, điều đó sẽ giáng một đòn không thể hàn gắn vào mối quan hệ của Seoul với Moscow.

Bộ Ngoại giao Nga nhắc lại rằng việc tham gia cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev dưới bất kỳ hình thức nào cũng sẽ gây tổn hại không thể khắc phục được mối quan hệ của chúng tôi với Hàn Quốc và phá hủy triển vọng đối thoại mang tính xây dựng trên bán đảo Triều Tiên.

Hồi tháng 2, tờ Korea Times dẫn nguồn tin ngoại giao rằng Hàn Quốc đang xem xét liệu có nên tham gia sáng kiến ​​của NATO nhằm giúp tài trợ việc mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine hay không. Nếu quyết định tham gia, động thái này có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ quốc phòng với châu Âu khi Seoul tìm cách mở rộng việc bán vũ khí cho các nước thành viên NATO, đồng thời làm căng thẳng thêm quan hệ với Nga.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, Kyiv Independent, Korea Times