Đức - Ba Lan tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Ba Lan và Đức đang hướng tới việc ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng vào năm tới, trong bối cảnh hai nước tìm cách tăng cường quan hệ trước những thách thức an ninh gia tăng do xung đột Nga – Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và thủ tướng Ba Lan Donald Tusk. Ảnh: PAP.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tiếp đón phái đoàn Ba Lan trước khi diễn ra các cuộc hội đàm chiều 1/12 (theo giờ địa phương).

Các cuộc hội đàm đã tập trung vào việc hỗ trợ Ukraine, liên minh quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và an ninh khu vực, cũng như quan hệ kinh tế giữa hai nước láng giềng.

Phát biểu sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Berlin. Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố: “Đức và Ba Lan là những đối tác không thể thiếu và người Đức chúng ta cần một Ba Lan hùng mạnh như một đối tác bình đẳng”.

Ông nói thêm rằng, Đức gần đây đã tăng cường đóng góp cho hoạt động tuần tra trên không của NATO tại Ba Lan để ứng phó với vụ máy bay không người lái xâm phạm không phận Ba Lan như hồi tháng 9 vừa qua. Ông cho hay: "Chúng tôi đã chỉ đạo các bộ trưởng chuẩn bị một thỏa thuận về hợp tác quốc phòng và đặt mục tiêu hoàn thiện thỏa thuận này để trùng với kỷ niệm 35 năm thỏa thuận hợp tác Ba Lan-Đức vào năm tới”.

Về phần mình, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng đã ca ngợi “sự hợp tác toàn diện giữa Ba Lan và Đức trong việc bảo vệ biên giới phía đông của châu Âu”. Ông cũng lưu ý rằng “Đức và Ba Lan cùng chung tiếng nói về nhu cầu phải làm cho châu Âu độc lập 100% khỏi nguồn cung cấp năng lượng từ Nga”, điều mà vài năm trước là không thể tưởng tượng được.

Đức tuyên bố sẽ trao trả cho Ba Lan các hiện vật văn hóa. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên thủ tướng Ba Lan cũng thừa nhận rằng vẫn còn “những vấn đề khó khăn” giữa hai nước, đặc biệt liên quan đến lịch sử Thế chiến thứ hai và vấn đề bồi thường.

Theo đó, Đức tuyên bố sẽ trao trả cho Ba Lan các hiện vật văn hóa gồm tài liệu lưu trữ Dòng tu Teutonic và tác phẩm điêu khắc thế kỷ 14, từng bị chiếm đoạt trong Thế chiến II, trong lễ bàn giao ngày 2/12 ở Berlin. Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà sử học Ba Lan đã kêu gọi hồi hương các tài liệu và hiện vật nói trên, với kiến nghị đầu tiên được ghi nhận vào năm 1948.

Việc trao trả lần này được giới quan sát đánh giá là bước đi quan trọng, có thể mở đường cho tiến trình rộng lớn hơn nhằm xử lý những di sản lịch sử còn tồn đọng từ thời Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan.

Hiện nay, chính phủ trung tả của Thủ tướng Tusk không còn nhấn mạnh yêu cầu bồi thường, nhưng vẫn kỳ vọng có những quan tâm tới các nạn nhân còn sống sau thời kỳ chiếm đóng của Đức Quốc xã.

Thu Uyên

Nguồn: DW, Notes From Poland