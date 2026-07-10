Đưa Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam vào thực tiễn đời sống

Ngày 10/7, Hội Nông dân (HND) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu HND trong tỉnh.

Các đại biểu quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 theo hình thức trực tuyến.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp HND trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm công tác hội.

Công tác tuyên truyền, vận động hội viên tiếp tục được đổi mới; phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển với 19 câu lạc bộ được thành lập, thu hút 1.913 thành viên; hỗ trợ thành lập 18 hợp tác xã.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và xây dựng tổ chức hội tiếp tục được đẩy mạnh.

Chủ tịch HND tỉnh Nguyễn Quốc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hội trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Thạch Quảng.

Hội nghị cũng quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, với các chuyên đề như: Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; xây dựng người nông dân mới và giai cấp nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của hội...

Thông qua hội nghị, cán bộ, hội viên nông dân được nâng cao nhận thức, nắm vững những nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031. Qua đó, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới.

Hoàng Lan