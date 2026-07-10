Phát huy vai trò của MTTQ phường Hạc Thành trong thực hiện các phong trào thi đua

Sáng 10/7, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành tổ chức hội nghị lần thứ 4, đánh giá kết quả công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Hạc Thành đã phối hợp với chính quyền tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ dân phố trên địa bàn phường.

Việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được triển khai bài bản, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; chương trình hành động được xây dựng cụ thể, sát đúng, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian và hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành Mai Văn Xuân phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, hướng về cơ sở. Các mô hình tự quản ở khu dân cư được duy trì và nhân rộng.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đạt nhiều kết quả. Kiến nghị sau giám sát và phản biện của MTTQ được thường trực đảng ủy phường chỉ đạo chính quyền, các ngành chức năng giải quyết kịp thời.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Những tháng cuối năm 2026, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phường Hạc Thành tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm và dự án tồn đọng, kéo dài.

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức thành viên và ban công tác mặt trận khu dân cư. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, thường xuyên giám sát việc tiếp nhận, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2035” gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, xây dựng công dân số, chính quyền số, xã hội số. Triển khai nền tảng “Mặt trận số”, mô hình gắn mã QR “lắng nghe ý kiến phản ánh Nhân dân”.

Tố Phương