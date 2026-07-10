Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX

Phát biểu tại Phiên họp thứ 5 của Thường trực HĐND tỉnh diễn ra sáng 10/7, cho ý kiến về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị được chất vấn trả lời đúng trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ nguyên nhân và lộ trình khắc phục; tránh trả lời vòng vo, né tránh trách nhiệm hoặc đọc báo cáo dàn trải, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả giám sát.

Toàn cảnh phiên họp.

Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 16/7 đến hết buổi sáng 17/7/2026 tại Trung tâm hội nghị 25B, phường Hạc Thành.

Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 37, HĐND tỉnh khóa XVIII; thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX...

Kỳ họp cũng sẽ xem xét 31 tờ trình do UBND tỉnh trình, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Kỳ họp dự kiến sẽ tiến hành chất vấn 2 giám đốc sở là Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó:

Chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh vẫn còn chậm và bộc lộ nhiều bất cập; tình trạng sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định; cơ sở vật chất giáo dục vùng bãi ngang, ven biển đang xuống cấp nghiêm trọng, thiếu cả phòng học lẫn trang thiết bị tối thiểu.

Chất vấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế. Trong đó, nguồn nhân lực công nghệ thông tin cấp xã còn thiếu về số lượng, chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn; hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong thống nhất với dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ động phối hợp với UBND tỉnh và các ban HĐND tỉnh hoàn thiện các báo cáo, tờ trình phục vụ kỳ họp, cập nhật đầy đủ tài liệu trên phần mềm ecabinet.vn để đại biểu nghiên cứu trước kỳ họp. Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để kỳ họp được tổ chức thành công.

Đồng chí cũng yêu cầu các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp phải ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Các đại biểu HĐND đổi mới hoạt động chất vấn theo hướng tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm để nhìn thẳng vào hạn chế và chất vấn đến cùng, đưa ra giải pháp giải quyết căn cơ đối với các vấn đề theo lộ trình cụ thể.

Các đơn vị được chất vấn phải trả lời đúng trọng tâm, xác định rõ lộ trình thực hiện, tránh trả lời lòng vòng, né tránh trách nhiệm, viện lý do khách quan hoặc đọc báo cáo dàn trải để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả giám sát.

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe các đại biểu góp ý đối với báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIX.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết của các ban trình tại phiên họp.

Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, đồng chí yêu cầu các cơ quan hữu quan hoàn thiện các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật để trình tại Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh.

Quốc Hương