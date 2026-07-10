Hội LHPN Thanh Hóa - Hủa Phăn tăng cường hợp tác giai đoạn 2026-2028

Sáng 10/7, tại tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào), Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa và Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2028 nhằm tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức hội.

Đoàn công tác Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Dự lễ ký kết có đồng chí Lọng Khăm Phon Mi Xay, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa Phăn.

Toàn cảnh buổi ký kết.

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Hội LHPN hai tỉnh đã báo cáo nhanh tình hình kinh tế - xã hội của hai tỉnh, phong trào phụ nữ cũng như kết quả thực hiện Biên bản ghi nhớ giữa hai tổ chức hội giai đoạn 2024-2026.

Giai đoạn 2024-2026, hai bên đã triển khai hiệu quả các nội dung Biên bản ghi nhớ đi vào chiều sâu, thực chất. Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa huy động hơn 200 triệu đồng hỗ trợ Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn xây dựng mái ấm tình thương, mô hình sinh kế; tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ khám, điều trị sức khỏe cho trẻ em.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hạnh và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn Nheng Phết Bun Mi Xay trao Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2026-2028.

Tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác hữu nghị, Hội LHPN hai tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2026-2028, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ, nhất là khu vực biên giới, thực hiện tốt Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam - Lào; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống phụ nữ và trẻ em; khuyến khích các hoạt động kết nghĩa, giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa trao biển hỗ trợ mái ấm và mô hình sinh kế cho phụ nữ tỉnh Hủa Phăn.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp, hỗ trợ khám, điều trị sức khoẻ cho 5 trẻ em khuyết tật bẩm sinh và 5 cán bộ, công chức, cán bộ hưu trí của Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn; hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng 2 nhà mái ấm tình thương và 100 triệu đồng xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo tỉnh Hủa Phăn.

Lê Hà - Minh Yên (CTV)