Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa

Sáng 10/7, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội), tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ VII, khoá VII, nhiệm kỳ 2024-2029; sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được triển khai tích cực, sôi nổi. Đến nay, Liên hiệp hội đã tổ chức phản biện thành công 3/9 nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao. Ngoài ra, còn tham gia phản biện xã hội vào một số dự thảo văn bản có tính quy phạm pháp luật, các nghị quyết của HĐND tỉnh và đề án của UBND tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức; cử các chuyên gia của Liên hiệp hội, các hội thành viên tham gia một số hội đồng khoa học tư vấn, phản biện chuyên ngành cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã thực hiện hàng chục đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp ngành và cấp cơ sở; tham gia góp ý các cơ chế, chính sách, chương trình phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, các đề tài, dự án có nhiều tác động đến đời sống xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao, Liên hiệp hội đã chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ (KHCN) như: Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng, Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam, Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa...

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2026, đó là: Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động KHCN, trọng tâm là phát động triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ 15 (2026 - 2027) đạt chất lượng và hiệu quả cao; tổ chức xét chọn công trình KHCN cấp tỉnh có chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế - xã hội gửi tham gia Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam; phối hợp tổ chức tốt Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng năm 2026; tập trung tổ chức phản biện thành công 6 nhiệm vụ còn lại được giao...

Tại hội nghị, Liên hiệp hội đã thông qua tờ trình và biểu quyết về việc thay đổi Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2024-2029.

Nguyễn Đạt