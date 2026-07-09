Phát triển bóng đá Thanh Hóa theo hướng chuyên nghiệp, bền vững

Thường trực Tỉnh ủy và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thống nhất tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện mô hình quản trị, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm xây dựng bóng đá Thanh Hóa phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 9/7, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để thảo luận các giải pháp phát triển bóng đá Thanh Hóa theo hướng chuyên nghiệp, bền vững. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đội bóng Thanh Hóa được thành lập từ năm 1962, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm đã từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia và trở thành một trong những đội bóng giàu thành tích nhất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trong cơ chế bóng đá chuyên nghiệp hiện nay, khi hoạt động của đội bóng không thể phụ thuộc vào ngân sách nhà nước thì để bóng đá Thanh Hóa tiếp tục vươn mình vượt khó, đòi hỏi những giải pháp mới trong công tác lãnh đạo, quản trị và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm phát triển bóng đá nói riêng, thể thao nói chung. Đối với bóng đá chuyên nghiệp, tỉnh xác định đây không chỉ là câu chuyện thành tích, mà còn là hình ảnh, niềm tự hào và sức lan tỏa của quê hương Thanh Hóa.

Thực tế thời gian qua, Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa gặp không ít khó khăn, nhất là về nguồn lực tài chính, lực lượng cầu thủ và việc bảo đảm các tiêu chí cấp phép câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết tỉnh sẽ rà soát, tháo gỡ những tồn tại trong hoạt động của Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hóa nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của huấn luyện viên, cầu thủ; đồng thời tích cực tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư, nhà tài trợ mới có đủ năng lực, tâm huyết, đồng hành lâu dài với đội bóng.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất cao việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ hỗ trợ về chuyên môn và kinh nghiệm quản trị cho tỉnh Thanh Hóa trong quá trình tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện mô hình quản trị câu lạc bộ và kết nối, tìm kiếm nguồn lực xã hội hóa.

Mục tiêu không chỉ là giúp đội bóng ổn định trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng nền bóng đá Thanh Hóa phát triển đồng bộ giữa bóng đá phong trào, đào tạo trẻ và bóng đá chuyên nghiệp, xứng đáng với truyền thống, niềm tin và tình yêu của người hâm mộ xứ Thanh.

Quốc Hương