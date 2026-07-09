Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ nâng số lớp lên 50, tăng số lượng chuyên ngoại ngữ

Theo Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lam Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được UBND tỉnh phê duyệt, trong 4 năm tới, trường sẽ nâng quy mô lên 50 lớp và mở rộng thêm 5 chuyên ngoại ngữ, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nhân tài thông minh, hiện đại.

Trường THPT chuyên Lam Sơn. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 6/7/2026 phê duyệt Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lam Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đề án đặt mục tiêu xây dựng Trường THPT chuyên Lam Sơn trở thành trung tâm đào tạo học sinh năng khiếu, bồi dưỡng nhân tài của tỉnh; là cơ sở giáo dục mũi nhọn có chất lượng cao, giữ vững vị thế trong nhóm các trường THPT chuyên hàng đầu cả nước, từng bước tiệm cận trình độ khu vực và quốc tế.

Theo Đề án, đến năm 2030, Trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ mở rộng quy mô lên 50 lớp với khoảng 1.750 học sinh. Trong đó, mở mới các lớp chuyên: tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp và tăng số lớp ở một số môn chuyên hiện có.

Đến năm 2028, cơ bản hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 về cơ sở vật chất theo hướng hiện đại, thông minh, đáp ứng yêu cầu dạy học và bồi dưỡng học sinh giỏi.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, quy mô đào tạo học sinh chuyên của địa phương hiện chưa tương xứng với tiềm năng. Với dân số khoảng 4,3 triệu người, Thanh Hóa mới có một trường THPT chuyên với 35 lớp và 1.225 học sinh, tương đương khoảng 1,08% tổng số học sinh THPT toàn tỉnh, thấp hơn nhiều so với mức bình quân cả nước khoảng 2,7%. Trong khi đó, nhu cầu học tại Trường THPT chuyên Lam Sơn luôn vượt xa chỉ tiêu tuyển sinh. Ba năm gần đây, số hồ sơ đăng ký đều cao gấp hơn ba lần chỉ tiêu, cho thấy nhu cầu học tập trong môi trường giáo dục chất lượng cao ngày càng lớn.

Đề án cũng đặt ra các chỉ tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị, giảng dạy.

Phấn đấu đến năm 2030, 100% giáo viên ứng dụng tốt công nghệ thông tin, học liệu số và sử dụng AI trong thiết kế bài giảng, kiểm tra, đánh giá; 100% hoạt động quản trị, hồ sơ và báo cáo được thực hiện trên nền tảng số; 90% bài giảng được số hóa. Hằng năm, ít nhất 80% học sinh dự thi đạt giải học sinh giỏi quốc gia, có từ 1 đến 2 học sinh đạt giải Olympic khu vực hoặc quốc tế.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án giai đoạn 2026-2030 khoảng 545,87 tỷ đồng, được bố trí theo lộ trình phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và huy động các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định.

Trong những năm qua, Trường THPT chuyên Lam Sơn luôn duy trì chất lượng giáo dục ở mức cao, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo học sinh giỏi hàng đầu cả nước. Tính đến tháng 01 năm 2026, toàn trường có 2.166 giải học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 112 giải Nhất; có 55 học sinh tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế, đạt 49 giải thưởng (gồm 10 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc, 15 Huy chương Đồng và 04 Bằng khen); có 30 học sinh tham gia các kỳ thi Olympic khu vực, trong đó đạt 22 giải thưởng. Những kết quả này thể hiện nền tảng vững chắc và truyền thống đào tạo mũi nhọn của nhà trường.

Đề án phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Lam Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xem tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)