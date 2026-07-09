Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cổ vũ, động viên các cầu thủ nhí Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Chiều 9/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến sân cổ vũ, động viên các cầu thủ nhí thi đấu tại vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự khán trận chung kết, cổ vũ các cầu thủ nhí tại Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa lần thứ V, năm 2026 - Cúp Xi măng Long Sơn.

Tại sân thi đấu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã theo dõi trận chung kết ở lứa tuổi U8 giữa hai đội U8 Nghi Sơn và U8 Thiệu Hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cống hiến của các đội bóng; đồng thời biểu dương Ban Tổ chức đã chuẩn bị chu đáo, tạo nên một sân chơi bổ ích, an toàn và giàu ý nghĩa cho thiếu nhi trong dịp hè.

Trận đấu giữa U8 Nghi Sơn (áo xanh da trời) và U8 Thiệu Hóa diễn ra hấp dẫn, kịch tính.

Giải Bóng đá Nhi đồng Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa là sân chơi thường niên nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong lứa tuổi thiếu nhi, góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng bóng đá trẻ của tỉnh.

Qua 5 mùa giải, giải đấu ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp, thu hút đông đảo đội bóng đến từ các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dành những lời động viên, biểu dương tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ nhí.

Sự quan tâm, động viên của lãnh đạo tỉnh là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm động lực để các cầu thủ nhí thi đấu hết mình, cống hiến những trận cầu hấp dẫn, góp phần tạo nên thành công của mùa giải năm nay.

HS