Ưu tiên nguồn lực cho các nhu cầu thiết yếu của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 10/7, đồng chí Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Thanh Hóa nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Hợp phần thứ hai thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I (từ năm 2026 đến năm 2030) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, trong giai đoạn 2021-2025, Chương trình được triển khai tại 174 xã, thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, với 1.551 thôn, bản, khu phố; trong đó có 17 xã khu vực III, 22 xã khu vực II và 318 thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Kết quả thực hiện cho thấy, có 22/23 chỉ tiêu của Chương trình đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn 3,81%; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn 5,1%.

Việc triển khai Chương trình góp phần cải thiện đời sống người dân, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng.

Các thành viên đoàn công tác dự buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Thanh Hóa cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, hạn chế. Đó là thu nhập bình quân đầu người khu vực miền núi mới đạt 53,9 triệu đồng/người/năm, thấp hơn mục tiêu 66,2 triệu đồng/người/năm.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Bước sang giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa xác định tiếp tục ưu tiên nguồn lực phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Mục tiêu đến năm 2030, có ít nhất 80% số xã và 12% số thôn, bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; có thêm 328 sản phẩm OCOP được công nhận; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng gấp 2,5 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giảm xuống dưới 10%; cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.

Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh đã đề xuất hỗ trợ 301 dự án, gồm 150 dự án nước sinh hoạt tập trung, 24 dự án nước sinh hoạt phân tán, 121 dự án điện sinh hoạt và 6 công trình thiết yếu khác, với tổng nhu cầu vốn gần 990,24 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cảm ơn sự quan tâm của Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo đối với địa phương; đồng thời cho biết khu vực miền núi của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa. Hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt ở nhiều nơi chưa đồng bộ; nhiều đập, ngầm tràn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong giai đoạn tới tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung phát triển sản xuất, tạo sinh kế, việc làm bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống người dân; đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy nội lực trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 2026-2030, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm giao kế hoạch vốn năm 2026; đồng thời hỗ trợ thêm nguồn lực đầu tư các công trình điện, nước sinh hoạt thiết yếu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thành viên đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn công tác đã phân tích, làm rõ kết quả tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong giai đoạn 2021-2025; đề nghị tỉnh đánh giá hiệu quả sau đầu tư của các dự án, đồng thời rà soát, xác định các công trình cấp thiết để ưu tiên bố trí vốn trong giai đoạn 2026-2027.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận làm việc, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Thanh Hóa đạt được trong triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục rà soát các chỉ tiêu còn hạn chế, chuẩn hóa dữ liệu địa bàn sau sắp xếp đơn vị hành chính, xác định đúng đối tượng ưu tiên đầu tư và thụ hưởng; đồng thời chủ động triển khai Hợp phần hai Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030, ưu tiên nguồn lực cho các nhu cầu thiết yếu của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đẩy nhanh tiến độ giải ngân; tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm sử dụng nguồn vốn hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thanh Hóa, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết.

Lê Hợi