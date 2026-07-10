Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), trong hai ngày (9 và 10/7), đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dẫn đầu Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử cách mạng trên vùng đất Quảng Trị anh hùng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Quang Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và lãnh đạo các phường: Hạc Thành, Đông Sơn.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong hành trình về nguồn tại tỉnh Quảng Trị, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Phú Trạch, tưởng nhớ người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo quân sự tài năng của dân tộc.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam - đã có những cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tên tuổi, sự nghiệp và nhân cách của Đại tướng mãi in đậm trong lòng Nhân dân, trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Đoàn Địa biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Thọ Lộc, xã Vạn Trạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thọ Lộc, xã Vạn Trạch.

Đoàn cũng đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Thọ Lộc, xã Vạn Trạch - nơi yên nghỉ của hơn 500 cán bộ, chiến sĩ Đội Thanh niên xung phong 25 thuộc Ban Xây dựng 67 Anh hùng, trong đó có 230 liệt sĩ là con em quê hương Thanh Hóa.

Các thành viên trong đoàn thắp hương lên các phần mộ Anh hùng liệt sĩ.

Các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương, tưởng nhớ và tri ân những cán bộ, chiến sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn - Đường 20 Quyết Thắng, Hang Tám Cô - những địa danh ghi dấu tinh thần chiến đấu bất khuất, quả cảm của lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến đường chiến lược Trường Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Hang Tám Cô.

Các thành viên trong đoàn thắp hương tại Hang Tám Cô.

Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trước sự hy sinh anh dũng của 8 liệt sĩ thanh niên xung phong quê Thanh Hóa đã cống hiến tuổi thanh xuân trong khi làm nhiệm vụ mở đường, bảo đảm giao thông trên đường 20 Quyết Thắng, góp phần cùng quân và dân cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại phần mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Sặng.

Đoàn cũng dâng hương tại phần mộ liệt sĩ Nguyễn Thị Sặng - người con quê hương Thanh Hóa đã anh dũng hy sinh tại hang Y Tá, dốc Ba Thang trên đường 20 Quyết Thắng, là tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Tiếp tục chương trình, đoàn đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm liệt sĩ Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hơn 10.000 Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - nơi yên nghỉ của hơn 10.000 Anh hùng liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất; đồng thời thành kính tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh ghi lưu bút.

Ghi sổ lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cho biết, với lòng biết ơn sâu sắc, trong giai đoạn 2025-2026 tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành tu sửa 1.066 phần mộ liệt sĩ quê Thanh Hóa đang yên nghỉ tại nghĩa trang. Đây là tình cảm, trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đối với các Anh hùng liệt sĩ.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển, phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại khu mộ các liệt sĩ quê Thanh Hóa thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Đoàn cũng đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ các liệt sĩ quê Thanh Hóa thuộc Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tưởng nhớ hơn 1.000 người con xứ Thanh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên các chiến trường.

Các thành viên trong đoàn dâng nén tâm hương lên các phần mộ của các anh hùng liệt sĩ quê Thanh Hóa; cảm phục trước sự hi sinh anh dũng những người con xứ Thanh đã hiến dâng cuộc đời mình cho vinh quang của dân tộc, cho độc lập và tự do của Tổ quốc, cho hạnh phúc của Nhân dân! Các anh, các chị đã anh dũng, kiên cường, bất khuất, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9.

Tiếp đó, đoàn đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) - nơi an nghỉ của hơn 10.500 liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên mặt trận Đường 9 - Nam Lào, trong đó có gần 400 liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Đài tưởng niệm Trung đội Anh hùng Mai Quốc Ca.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm tại Thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa cũng đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm Trung đội Anh hùng Mai Quốc Ca, Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Linh và Thành cổ Quảng Trị - những địa chỉ đỏ gắn liền với tuyến lửa Vĩnh Linh - Quảng Trị trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Trong hành trình về nguồn, đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị - biểu tượng bất diệt của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ năm 1972.

Các thành viên trong đoàn thắp hương lên các phần mộ Anh hùng liệt sĩ.

Tại các địa điểm đến viếng, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính dâng hương lên từng phần mộ các Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, đoàn kết, nỗ lực xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và đoàn công tác thăm hỏi, cảm ơn những người quản trang chăm sóc, bảo vệ Nghĩa trang.

Tại các nghĩa trang và di tích lịch sử, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thường xuyên quan tâm, chăm sóc chu đáo các phần mộ liệt sĩ, trong đó có các liệt sĩ là con em tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Minh Hiếu