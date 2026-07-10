Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ thi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương

Sáng 10/7, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đã đi kiểm tra tiến độ thi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ thi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành ở Trung ương.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kiểm tra tiến độ thi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương khởi công cuối năm 2025 theo chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị và kế hoạch triển khai của Chính phủ.

Dự án có tổng mức đầu tư 123,68 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư; Tổng Công ty CP Công trình Viettel là đơn vị thi công.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Sau hơn 7 tháng thi công, dự án đạt khoảng 63% giá trị hợp đồng. Các hạng mục chính như phần mái, xây trát, hoàn thiện, ốp lát đều đạt từ 50-65% khối lượng.

Nhà thầu đang tích cực tăng ca, kíp đẩy nhanh tiến độ bảo đảm hoàn thành công trình trước ngày 15/8/2026, phục vụ năm học mới 2026-2027.

Qua kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Thanh Hóa; hoan nghênh tinh thần nỗ lực, khẩn trương của các lực lượng đang thi công trên công trình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của công trình đối với sự nghiệp giáo dục ở khu vực biên giới, cũng như sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước với học sinh, đồng bào vùng biên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu tỉnh Thanh Hóa tập trung chỉ đạo, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị thiết kế, thi công và giám sát; chủ động phương án thi công phù hợp với điều kiện thời tiết để bảo đảm hoàn thành công trình đúng tiến độ, an toàn và chất lượng khi đưa vào sử dụng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu kiểm tra và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Các đơn vị thiết kế, thi công và giám sát tăng cường phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để xây dựng phương án tổ chức thi công phù hợp, tận dụng tối đa thời gian thuận lợi nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý, trong quá trình tổ chức thực hiện tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí; không để sức ép tiến độ ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng quà động viên cán bộ, công nhân đang thi công Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng quà cho Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà động viên cán bộ, công nhân đang thi công Dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cũng động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trường tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, đưa công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng phục vụ năm học mới.

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