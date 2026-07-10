Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng viếng nghĩa trang liệt sĩ, tặng quà cho người có công tại xã Thiệu Hóa và Thiệu Trung

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 10/7, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thiệu Yên và thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng tại xã Thiệu Hóa và xã Thiệu Trung.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cùng đoàn công tác và lãnh đạo xã Thiệu Hóa dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thiệu Yên.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thiệu Yên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng dâng hương lên phần mộ các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Thiệu Yên.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Tống Thị Huê, vợ liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, ở thôn Thiệu Nguyên, xã Thiệu Hóa và ông Lê Duy Nam, thương binh hạng 81%, ở khu phố Trà Thượng, xã Thiệu Trung.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng trao quà và gửi lời thăm hỏi, động viên bà Tống Thị Huê, vợ liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình tại thôn Thiệu Nguyên, xã Thiệu Hóa.

Đoàn thăm hỏi, động viên bà Tống Thị Huê, vợ liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, ở thôn Thiệu Nguyên, xã Thiệu Hóa.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và thân nhân người có công với cách mạng; đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương.

Thanh Mai (CTV)