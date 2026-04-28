Đưa công nghệ số đến gần người dân

Để thay đổi nhận thức, thói quen của người dân trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong cuộc sống hàng ngày, phường Tĩnh Gia đã xây dựng các kế hoạch và triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin đến từng hộ gia đình. Qua đó cung cấp những kiến thức cơ bản về chuyển đổi số (CĐS), kỹ năng số cho người dân, với tinh thần toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình CĐS.

Công an phường Tĩnh Gia hướng dẫn phụ nữ tham gia mô hình “Gia đình số”.

Tháng 4/2026 Hội LHPN phường Tĩnh Gia cho ra mắt mô hình “Gia đình số” gắn với tập huấn chuyên đề CĐS cho hội viên phụ nữ tại tổ dân phố Thanh Khánh. Mô hình được thành lập với 25 thành viên, các thành viên tham gia mô hình được định hướng thực hiện nhiều nội dung thiết thực như: sử dụng thành thạo điện thoại thông minh; cài đặt, khai thác hiệu quả các ứng dụng phục vụ đời sống như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua sắm trực tuyến; tham gia các nhóm zalo, fanpage để cập nhật thông tin chính thống. Đồng thời, mỗi thành viên sẽ trở thành một tuyên truyền viên hướng dẫn người thân tiếp cận và ứng dụng công nghệ số.

Cùng với đó, cán bộ công an phường phổ biến đến các hội viên những kiến thức cơ bản về CĐS; hướng dẫn kỹ năng sử dụng các nền tảng số an toàn, hiệu quả; nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng; bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng internet. Đặc biệt, hội viên còn được trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng một số ứng dụng thiết yếu như ứng dụng định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các tiện ích số trong đời sống hằng ngày.

Việc ra mắt mô hình “Gia đình số” không chỉ góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của hội viên phụ nữ trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ, mà còn lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” trong cộng đồng dân cư. Qua đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc gắn với các phong trào khác đang thực hiện, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển kinh tế, giáo dục con cái.

Chị Lê Thị Hậu, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ tổ dân phố Thanh Khánh, chủ nhiệm mô hình “Gia đình số” cho biết: “Bước đầu chúng tôi hướng dẫn các thành viên trong mô hình sử dụng thành thạo một số ứng dụng thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Sau đó, các thành viên có trách nhiệm hướng dẫn thành viên khác trong gia đình và người dân thực hiện”.

Cùng với việc xây dựng và triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các hội, đoàn thể, Đảng ủy, UBND phường đã thành lập ban chỉ đạo CĐS, thành lập 38 tổ công nghệ số cộng đồng. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên trong tổ không quản ngại khó khăn, trực tiếp đến từng hộ dân để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, giúp người dân từng bước tiếp cận với môi trường số một cách dễ dàng và tự tin hơn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về CĐS được địa phương đặc biệt chú trọng. Phường đã tổ chức các buổi tuyên truyền về CĐS tại các tổ dân phố, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nội dung tuyên truyền không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, chính sách, mà còn tập trung hướng dẫn kỹ năng thực hành, giúp người dân “hiểu đúng, làm được”. Đặc biệt, nội dung này còn được lồng ghép vào 100% cuộc họp thôn và sinh hoạt của các đoàn thể, qua đó tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng. Không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, phường còn chú trọng triển khai các hoạt động hướng dẫn thực hành cụ thể. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, người dân được trực tiếp hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Đến nay 100% người dân đến trung tâm được hướng dẫn nộp hồ sơ qua môi trường mạng và tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt...

Phường cũng tích cực cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn kỹ năng số. Đây là lực lượng trực tiếp triển khai các nhiệm vụ CĐS tại cơ sở, do đó việc nâng cao năng lực cho đội ngũ này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo quá trình CĐS được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đáng chú ý, với sự vào cuộc tích cực của các tổ công nghệ số cộng đồng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên, phong trào CĐS tại địa phương đã đạt được những kết quả rõ nét. Đến nay, 100% cán bộ, công chức được bồi dưỡng kiến thức kỹ năng số; toàn phường tỷ lệ người dân trên 15 tuổi có tài khoản ngân hàng đạt 88%; tỷ lệ người dân có tài khoản VNeID đạt 94%; tỷ lệ người dân sử dung sổ sức khỏe điện tử đạt 95%...

Với những cách làm thiết thực, phường Tĩnh Gia đang hướng tới mục tiêu mỗi gia đình có ít nhất một thành viên sử dụng thông thạo các kỹ năng số. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để địa phương hướng tới mục tiêu xây dựng xã hạt nhân về CĐS.

Bài và ảnh: Minh Khanh