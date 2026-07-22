Du lịch ẩm thực cuối Hè: Những điểm đến được người Việt tìm kiếm nhiều nhất

Các chuyên gia trong ngành nhận định du lịch ẩm thực đang dần trở thành mục tiêu lên kế hoạch xê dịch của người Việt. Báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của nền tảng trực tuyến Agoda cũng chỉ ra 35% người Việt chọn ẩm thực là một trong những lý do chính ảnh hưởng đến quyết định du lịch của họ.

Ẩm thực mang đậm dấu ấn bản địa là những gì du khách ngày nay tìm kiếm. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Vậy đi đâu, ăn gì dịp cuối Hè này, Agoda vừa công bố những điểm đến trải dài từ các thành phố biển Việt Nam đến những đô thị hàng đầu châu Á được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, đồng thời gợi ý các món ngon địa phương của từng vùng miền.

Vùng biển nội địa “hot” nhất

“Ẩm thực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hành trình khám phá điểm đến của du khách Việt. Dù là một quán ăn bình dân gần khách sạn, chợ địa phương hay các khu phố ẩm thực, mỗi món ngon đều mở ra thêm một lát cắt về văn hóa và đời sống bản địa. Những điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong mùa Hè này mang đến nhiều lựa chọn để du khách vừa khám phá điểm đến, vừa thưởng thức những món ăn đặc trưng của từng nơi,” Giám đốc Quốc gia Agoda Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm, chia sẻ.

Theo đó, top 5 điểm đến nội địa được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất đều thuộc vùng biển, cho thấy sức hút của nghỉ dưỡng biển trong tháng cuối cùng của cao điểm Hè. Không chỉ hấp dẫn bởi biển xanh, cát trắng cùng nhiều hoạt động dưới nước thú vị, mỗi địa phương còn có những món ngon đặc trưng, hành trình của du khách thêm nhiều hương vị.

Đà Nẵng dẫn đầu danh sách các điểm đến trong nước được tìm kiếm nhiều nhất, chinh phục du khách với những món đặc sản như mì Quảng, bún cá, cùng vô số hải sản tươi ngon có thể dễ dàng thưởng thức dọc bờ biển. Các điểm tham quan, bãi biển và khu ăn uống tập trung khá gần nhau tại khu vực trung tâm thành phố, phù hợp để du khách kết hợp vui chơi, thư giãn và khám phá ẩm thực địa phương trong thời gian ngắn.

Một bữa ăn bên biển xanh cát trắng “đổi gió” cuối kỳ nghỉ Hè. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Xếp thứ hai là Nha Trang, nơi nổi tiếng với món bún sứa, nem nướng Ninh Hòa và bánh ướt chồng đĩa. Những món ăn dân dã nhưng mang sức hút riêng của thành phố biển và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá phố biển Nha Trang.

Trong danh sách top 5 điểm đến nội địa còn có Vũng Tàu, Phan Thiết và Hạ Long, mỗi nơi đều sở hữu những đặc sản địa phương đặc trưng riêng của từng vùng. Vũng Tàu nổi tiếng với món bánh khọt, bánh bông lan trứng muối và lẩu cá đuối; trong khi Phan Thiết hấp dẫn thực khách với bánh căn, gỏi cá mai, bánh bột lọc và kem dừa. Đến với Hạ Long , bên cạnh hành trình khám phá kỳ quan thiên nhiên thế giới, du khách không thể bỏ qua chả mực Quảng Ninh – món đặc sản đã trở thành biểu tượng của vùng đất này.

Các “thiên đường ẩm thực” châu Á

Ông Vũ Ngọc Lâm cho biết các điểm đến quốc tế trong danh sách đều là những đô thị lớn của châu Á, nổi bật với đời sống ẩm thực sôi động và đa dạng. Điều này cho thấy du khách Việt đang ưu tiên khám phá thành thị, nơi món ngon địa phương là một phần không thể thiếu của chuyến đi. Từ những gánh hàng rong, chợ truyền thống đến các khu ẩm thực truyền thống và quán ăn bình dân, mỗi thành phố mở ra một hành trình khám phá hương vị riêng, qua đó giúp du khách cảm nhận nét văn hóa đậm nét của mỗi vùng đất dừng chân.

Bangkok (Thái Lan) đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế, hấp dẫn du khách với món cà ri Khao Soi béo ngậy hương nước cốt dừa, vị ngọt dịu của xôi xoài nổi tiếng, cùng không khí sôi động của những khu ẩm thực đường phố.

Singapore nổi bật ở vị trí thứ hai nhờ các khu ẩm thực địa phương, nơi hội tụ tinh hoa mỹ vị của cộng đồng người Hoa, Mã Lai, Ấn Độ và Peranakan, thể hiện đặc sắc qua những món ăn biểu tượng của đảo quốc sư tử như bánh mì nướng giòn Kaya Toast, mì thịt băm Bak Chor Mee, đồng thời mang đến cảm nhận rõ nét đa dạng bản sắc văn hóa nơi đây.

Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản) lần lượt xếp thứ ba và thứ tư nhờ dấu ấn ẩm thực riêng biệt. Nếu Seoul nổi tiếng với nhiều món ăn đường phố đậm vị và cay nồng như Tteokbokki, cùng những món ăn bổ dưỡng như gà hầm nhân sâm Samgyetang, thì Tokyo từ lâu đã được xem là thiên đường ẩm thực với nhiều món ăn được yêu thích trên toàn thế giới. Ngoài những món quen thuộc như cơm cuộn sushi hay mì ramen, du khách còn có thể khám phá những lựa chọn khác mang đậm hương vị địa phương như cơm lươn Unagi don, cà ri Nhật hay món đậu nành lên men Natto nổi tiếng với mùi vị hăng nồng và kết cấu dính dẻo vô cùng đặc trưng.

Món mỳ ramen với nước dùng matcha ăn cùng thịt lợn. (Nguồn: Japan Today)

Thành phố còn lại trong top 5 điểm đến quốc tế là Kuala Lumpur (Malaysia) , nơi bản sắc văn hóa đa sắc tộc được phản ánh rõ nét thông qua ẩm thực, từ món Nasi Lemak – cơm nấu cùng nước cốt dừa thơm béo ăn kèm với món mặn, đến món hủ tiếu xào Char Kway Teow đậm đà hương vị khói đặc trưng. Đặc biệt, các khu chợ đêm và trung tâm ẩm thực ở Kuala Lumpur cũng là cả thế giới văn hóa ẩm thực Malaysia giữa không gian gần gũi, thoải mái và đậm chất địa phương./.

Top 5 điểm đến trong nước và 5 điểm đến quốc tế yêu thích của du khách Việt trải dài từ các thành phố biển tại Việt Nam cho đến những đô thị hàng đầu châu Á dựa trên dữ liệu tìm kiếm cơ sở lưu trú của du khách Việt trên Agoda từ ngày 1/4-30/6/2026, cho thời gian lưu trú từ ngày 1/7-31/8/2026.

Theo TTXVN