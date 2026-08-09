Hơn 40 sáng kiến thanh niên hội tụ tại Ngày Quốc tế Thanh niên 2026

Sáng 9/8, tại Hà Nội, Nhóm công tác vì Thanh thiếu niên của Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế Thanh niên 2026 với chủ đề “Muôn vàn bối cảnh, một khát vọng chung.”

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Sự kiện quy tụ 44 nhóm thanh niên, doanh nghiệp xã hội, cơ sở giáo dục và chương trình được Liên hợp quốc hỗ trợ. Các gian trưng bày và hoạt động tương tác sẽ giới thiệu những giải pháp do người trẻ kiến tạo và dẫn dắt.

Ngày Quốc tế Thanh niên được tổ chức hằng năm vào ngày 12/8 nhằm ghi nhận đóng góp của thanh niên đối với tiến bộ xã hội và việc hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Chủ đề Ngày Quốc tế Thanh niên 2026 phản ánh sự khác biệt trong điều kiện sống, cơ hội và những vấn đề mà người trẻ tại mỗi cộng đồng đang đối mặt, đồng thời ghi nhận các khát vọng chung về học tập, việc làm, sự tham gia, phẩm giá và một tương lai bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, khẳng định: Thanh niên không chờ đợi tương lai, các bạn đang trực tiếp định hình tương lai ấy ngay từ hôm nay.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia trải nghiệm tại các gian hàng thanh niên tại Ngày Quốc tế Thanh niên 2026. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Những sáng kiến được giới thiệu tại đây cho thấy các giải pháp không nằm trên giấy, mà đang được chính người trẻ xây dựng bằng hành động cụ thể. Liên hợp quốc cam kết sát cánh cùng thanh niên với tư cách là những đối tác tích cực, cùng lan tỏa nguồn cảm hứng từ thanh niên và xây dựng một tương lai hòa nhập, công bằng và bền vững cho tất cả mọi người.

Tại Việt Nam, thanh niên là một lực lượng quan trọng, chiếm khoảng 21% dân số và đang đóng góp trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, sức khỏe, khí hậu, công nghệ, khởi nghiệp, văn hóa và phát triển cộng đồng.

Sự kiện là một trong nhiều nỗ lực của Liên hợp quốc nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận công chúng, kết nối nguồn lực và lan toả tác động của các sáng kiến do người trẻ dẫn dắt.

Các sáng kiến được giới thiệu năm nay cho thấy cách thanh niên đang chuyển những vấn đề gần gũi trong đời sống thành hành động cụ thể.

Nhiều nhóm phát triển các mô hình việc làm xanh, khởi nghiệp xã hội và sinh kế gắn với nghề thủ công, nông sản địa phương và du lịch cộng đồng. Một số sáng kiến ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để mở rộng cơ hội học tập, định hướng nghề nghiệp, tiếp cận lịch sử và di sản.

Khí hậu và môi trường là một mảng nổi bật của ngày hội, với các hoạt động về tái chế, phân loại rác, không gian xanh đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu và truyền thông môi trường do trẻ em, thanh thiếu niên thực hiện.

Ngày hội cũng giới thiệu nhiều mô hình thúc đẩy sự tham gia của những nhóm ít có cơ hội tiếp cận thị trường và các nền tảng công cộng. Trong số đó có sản phẩm tái chế được thực hiện cùng thanh thiếu niên khuyết tật trí tuệ và người tự kỷ; mô hình đào tạo nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật; các sáng kiến do thanh niên vùng cao phát triển để duy trì nghề truyền thống và tạo sinh kế tại địa phương.

Chia sẻ niềm vui khi cùng nhóm của mình tham gia sự kiện và có cơ hội giới thiệu tới công chúng sáng kiến của mình, bạn Quỳnh Trang đến từ nhóm thanh niên có tên gọi là “Mạch” hào hứng chia sẻ: sự kiện là cơ hội lớn giúp tổ nhóm thanh niên mới thành lập có nền tảng để lan tỏa sáng kiến của mình, đồng thời nhận được sự quan tâm, động lực và các ý kiến đóng góp, nhận xét quý báu từ cộng đồng.

Bạn Quỳnh Trang, nhóm “Mạch” giới thiệu với khách tham quan gian hàng về sáng kiến của nhóm. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Quỳnh Trang cho biết thêm, tại Ngày Quốc tế Thanh niên 2026, nhóm “Mạch” mong muốn giới thiệu tới công chúng sáng kiến của nhóm về hành trình học hiểu bản sắc văn hóa dân tộc.

Nhóm sáng tạo các sản phẩm và chương trình nhằm lan tỏa tình yêu, sự đồng cảm và thấu hiểu các nét di sản văn hóa, truyền thống Việt Nam tới những người trẻ khác, trong đó có dự án tiêu biểu "Khơi dòng mạch ngầm” với mạch câu chuyện xuyên suốt: tìm hiểu về nguồn gốc làng xã và ảnh hưởng sâu sắc của nền nông nghiệp lúa nước đối với người Việt; khám phá những giá trị văn hóa mà người Việt đã thu nhận và giữ gìn qua tiến trình phát triển; và nhìn nhận vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện tại đối với chiều dài dòng chảy văn hóa dân tộc./.

Theo TTXVN