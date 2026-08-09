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Thanh Hóa Fashion & Music Festival 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh vào tối 29/8

Tô Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/8, tại phường Hàm Rồng, Ban Tổ chức Thanh Hóa Fashion & Music Festival 2026 đã tổ chức chương trình công bố và ra mắt sự kiện.

Thanh Hóa Fashion & Music Festival 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh vào tối 29/8

Chiều 9/8, tại phường Hàm Rồng, Ban Tổ chức Thanh Hóa Fashion & Music Festival 2026 đã tổ chức chương trình công bố và ra mắt sự kiện.

Thanh Hóa Fashion &amp; Music Festival 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh vào tối 29/8

Các đại biểu tham dự chương trình.

Thanh Hóa Fashion & Music Festival 2026 do thương hiệu giải trí và truyền thông LUCIFER tổ chức, phối hợp với Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Đức Phát và Công ty TNHH Thương mại Hùng Hiền 68, với thông điệp “Tỏa sáng thương hiệu - Kết nối giá trị”, hướng tới tạo thêm không gian giao lưu, kết nối giữa các thương hiệu, doanh nghiệp, nghệ sĩ, người mẫu và cộng đồng sáng tạo tại Thanh Hóa.

Theo Ban Tổ chức, việc tổ chức Festival nhằm góp phần thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng các sản phẩm văn hóa có dấu ấn tại địa phương; đồng thời quảng bá hình ảnh Thanh Hóa năng động, giàu bản sắc.

Thanh Hóa Fashion &amp; Music Festival 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh vào tối 29/8

Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu nội dung chương trình.

Nội dung Festival được xây dựng trên hai trụ cột chính là thời trang và âm nhạc. Ở lĩnh vực thời trang, chương trình dự kiến giới thiệu các bộ sưu tập thuộc nhiều nhóm như thời trang cưới, thời trang mẹ và bé, thời trang nữ. Phần âm nhạc có sự tham gia của các ca sĩ cùng các khách mời hoạt động trong nhiều lĩnh...

Điểm nhấn của Festival là đêm diễn kết hợp thời trang và âm nhạc, nơi các thương hiệu thời trang, nghệ sĩ, người mẫu và các đơn vị đồng hành cùng xuất hiện trên một sân khấu.

Thanh Hóa Fashion & Music Festival 2026 dự kiến diễn ra vào tối 29/8 tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Thanh Hóa.

Tô Hà

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