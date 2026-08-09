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Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp biểu diễn âm nhạc Việt Nam” cho các nghệ sĩ tại Thanh Hóa

Nguyễn Hợi
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 9/8, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn, Thanh Hóa, Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp biểu diễn âm nhạc Việt Nam”; đồng thời tri ân các nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp biểu diễn âm nhạc Việt Nam.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp biểu diễn âm nhạc Việt Nam” cho các nghệ sĩ tại Thanh Hóa

Chiều 9/8, tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Lam Sơn, Thanh Hóa, Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) tổ chức lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp biểu diễn âm nhạc Việt Nam”; đồng thời tri ân các nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp biểu diễn âm nhạc Việt Nam.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp biểu diễn âm nhạc Việt Nam” cho các nghệ sĩ tại Thanh Hóa

NSND Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền liên quan đối với nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam. Bên cạnh trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ, trong nhiều năm qua Hội đã tổ chức các chương trình trao tặng kỷ niệm chương và tri ân các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam qua các thời kỳ.

Cụ thể, năm 2023 APPA trao tặng kỷ niệm chương cho 35 nghệ sĩ; năm 2024 trao cho 35 nghệ sĩ và năm 2025 tiếp tục trao cho 35 nghệ sĩ. Trong năm 2026, Hội đã tổ chức được 4 đợt trao tặng tại các địa phương. Đợt 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với 10 nghệ sĩ; đợt 2 tại Hà Nội với 10 nghệ sĩ; đợt 3 tại Nghệ An với 10 nghệ sĩ, tại Thanh Hóa với 6 nghệ sĩ gồm: Châu Lương Sinh - nguyên giáo viên thanh nhạc Trường Văn hoá - Nghệ thuật Thanh Hoá (cũ); Đặng Thị Vòng, Lê Anh Tuấn, Ngô Thị Chinh, Phạm Thị Nghĩa và Đỗ Tiến Quân - nguyên là nghệ sĩ biểu diễn của Đoàn Ca múa nhạc, Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn Thanh Hoá (cũ).

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp biểu diễn âm nhạc Việt Nam” cho các nghệ sĩ tại Thanh Hóa

Hình ảnh trong Lễ trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp biểu diễn âm nhạc Việt Nam” tại Thanh Hoá.

Thông qua hoạt động này, APPA không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với những nghệ sĩ đã dành nhiều năm cống hiến cho sân khấu và đời sống âm nhạc, mà còn góp phần gìn giữ sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, đồng thời tiếp nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của âm nhạc Việt Nam.

Nguyễn Hợi

Từ khóa:

#Nghệ sĩ #Biểu diễn #Việt nam #Âm nhạc #Sự nghiệp #Kỷ niệm #Bảo vệ #Lam Sơn #Tri ân #Thanh hóa

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