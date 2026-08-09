Đặc sắc không gian trưng bày về bảo vật quốc gia và gốm men tại Bảo tàng Thanh Hóa

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9, sáng 9/8, Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng, Thư viện Thanh Hóa đã tổ chức đón khách tham quan trưng bày chuyên đề mới với chủ đề “Bảo vật quốc gia và sưu tập gốm men tiêu biểu tại Bảo tàng Thanh Hóa”.

Thuyết minh viên giới thiệu cho các em học sinh về bảo vật quốc gia trống đồng Cẩm Giang.

Trưng bày đã giới thiệu đến công chúng 3 bảo vật quốc gia, gồm: Vạc đồng Cẩm Thủy, kiếm ngắn núi Nưa, trống đồng Cẩm Giang và bộ sưu tập hơn 200 hiện vật gốm men tiêu biểu có niên đại từ thế kỷ I - III đến đầu thế kỷ XX.

Các em học sinh tham gia chương trình giáo dục “Chuyện của gốm”.

Bên cạnh nội dung trưng bày, Bảo tàng còn tổ chức chương trình giáo dục “Chuyện của gốm” dành cho học sinh các cấp học, qua đó giúp các em hiểu hơn về tài năng, óc sáng tạo và bàn tay khéo léo đạt đến mức tinh xảo trong nghệ thuật chế tác gốm men của các nghệ nhân xưa.

Một số hiện vật gốm được giới thiệu trong trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia và sưu tập gốm men tiêu biểu tại Bảo tàng Thanh Hóa”.

Bảo tàng Thanh Hóa hiện đang lưu giữ hơn 30.000 đơn vị hiện vật với nhiều loại hình, bộ sưu tập độc đáo, quý hiếm. Trưng bày chuyên đề “Bảo vật quốc gia và sưu tập gốm men tiêu biểu tại Bảo tàng Thanh Hóa” và chương trình giáo dục “Chuyện của gốm” đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền của Bảo tàng, giới thiệu đến công chúng những tinh hoa văn hóa tiêu biểu của xứ Thanh; đồng thời khích lệ tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

An Thư