Dự án trường học gần hoàn thành vẫn “lỡ hẹn” năm học mới

Sau gần 2 năm triển khai, công trình Trường Tiểu học Quang Chiểu 1, xã Quang Chiểu đã hoàn thiện tới 95%, song vẫn chưa thể đưa vào sử dụng dịp đầu năm học tới. Điều này khiến hàng trăm học sinh và giáo viên tiếp tục phải học tập, làm việc trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Dự án Trường Tiểu học Quang Chiểu 1 đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng nhưng bị bỏ dang dở suốt gần nửa năm.

Dự án Trường Tiểu học Quang Chiểu 1 được khởi công từ đầu năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng. Đến tháng 2/2026, công trình đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng. Nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, song hệ thống cửa, lan can cùng một số hạng mục khác vẫn chưa được thi công đồng bộ nên chưa đủ điều kiện bàn giao, đưa vào sử dụng. Cũng từ đó đến nay, công trình gần như không được tiếp tục thi công, hoàn thiện.

Theo ông Vi Văn Ngọc, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng Kinh tế xã Quang Chiểu, trước đây dự án do Ban Quản lý dự án huyện Mường Lát làm chủ đầu tư. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, dự án được chuyển giao về UBND xã Quang Chiểu quản lý, quá trình chuyển giao đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Ông Ngọc cho biết: “Theo kế hoạch, khoảng ngày 20/12/2025 công trình sẽ được bàn giao, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau khi chuyển giao chủ đầu tư về cho xã, tiến độ bị chậm. Đến nay, nguồn vốn tỉnh bố trí vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu thực hiện dự án, dẫn đến nhà thầu thiếu vốn thi công. Vì vậy, nhà trường chưa thể đưa học sinh vào học trong năm học mới”.

Nhiều hạng mục như hệ thống cửa, lan can và phần hoàn thiện của công trình vẫn chưa được thi công đồng bộ.

Trong khi công trình mới chưa thể hoàn thành, thầy và trò Trường Tiểu học Quang Chiểu 1 vẫn phải tiếp tục học tập, làm việc trong cơ sở cũ với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Quỹ phòng học và phòng làm việc hạn chế khiến việc bố trí không gian phục vụ dạy học, sinh hoạt chuyên môn gặp nhiều bất cập.

Ông Trương Công Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Chiểu 1 cho biết: “Hiện tại, nhà trường không có phòng cho giáo viên mà phải thuê mướn ngoài dân. Phòng chức năng không còn. Tổng có 10 phòng thì dành 8 phòng học và 2 phòng làm việc. Chúng tôi rất mong các cơ quan, ban, ngành sớm hoàn thành các hạng mục để nhà trường đưa vào sử dụng”.

Theo UBND xã Quang Chiểu, dự án hiện còn thiếu gần 6 tỷ đồng để hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Việc sớm được bố trí đủ nguồn vốn không chỉ giúp công trình hoàn thành, đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy của giáo viên, học sinh vùng biên mà còn góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, tránh kéo dài tình trạng công trình gần hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào khai thác.

Hương Quỳnh