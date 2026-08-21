Xã Hoa Lộc có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia

Chiều 21/8, UBND xã Hoa Lộc tổ chức tổng kết năm học 2025-2026, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026-2027 và khen thưởng các tập thể, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hoa Lộc khen thưởng cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học 2025-2026.

Năm học 2025-2026, xã Hoa Lộc có 19 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và 5 cơ sở mầm non tư thục, với hơn 9.000 học sinh. Đến nay, 19/19 trường trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia, tỉ lệ 100%.

Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì ổn định ở các cấp bậc học. Trong đó, nổi bật là điểm bình quân Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Trường THPT Hậu Lộc 1 xếp thứ 9 toàn tỉnh.

Công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh. Trung tâm Học tập cộng đồng đã tổ chức, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, học tập chuyên đề, thu hút 2.250 lượt người tham gia.

Đảng ủy, UBND xã Hoa Lộc trao thưởng cho các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc.

Toàn xã có 1 học sinh đoạt giải quốc gia, 69 học sinh đoạt giải các môn văn hóa cấp tỉnh và 308 học sinh đoạt giải cấp xã. Thành tích học sinh giỏi THCS của Hoa Lộc xếp thứ 15/166 xã, phường về số lượng giải và thứ 8 về chất lượng giải.

Lãnh đạo xã Hoa Lộc trao thưởng cho các học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Với chủ đề năm học “Đổi mới tư duy, chuyển biến mạnh mẽ, kết quả thực chất”, năm học 2026-2027, xã Hoa Lộc tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng trường học an toàn, kỷ cương, hạnh phúc. Địa phương sẽ sắp xếp 18 trường mầm non, tiểu học và THCS công lập thành 5 trường, giảm 72,2%.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã và Hội Khuyến học xã đã khen thưởng 13 tập thể, 32 cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc và 14 học sinh đạt điểm cao tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; tri ân các cán bộ quản lý có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục địa phương.

Tường Vân