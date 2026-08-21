Trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH & THCS Na Mèo

Giữa những ngày tháng 8, trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH & THCS Na Mèo, không khí thi công diễn ra rất khẩn trương.

Toàn cảnh công trường, các khối nhà trường học, khu chức năng đang được xây dựng. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH & THCS Na Mèo đang bước vào giai đoạn thi công khẩn trương, với nhiều hạng mục được triển khai đồng thời.

Mặc dù thời tiết khắc nhiệt, nhưng dù nắng hay mưa, người thợ vẫn miệt mài bám công trường, từng ngày hoàn thiện ngôi trường mới nơi vùng biên Na Mèo.

Chạy đua với thời gian, công nhân, máy móc, thiết bị hoạt động liên tục trên công trường.

Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12 - Bộ Quốc phòng) bảo đảm các hạng mục thực hiện theo kế hoạch.

Từng phần việc được chăm chút

Công nhân hoàn thiện hệ thống cửa các phòng nội trú.

Từ những phần việc lớn đến từng chi tiết nhỏ, công nhân, kỹ sư tập trung hoàn thiện với yêu cầu cao về chất lượng và an toàn công trình.

Các khối nhà kiên cố dần hiện hữu, tạo nên diện mạo một ngôi trường nội trú khang trang giữa vùng biên Na Mèo.

Đằng sau những khối nhà đang dần hoàn thiện là biết bao mồ hôi, công sức của đội ngũ kỹ sư, công nhân ngày đêm bám công trường.

Tuy nhiên do nhiều yếu tố khách quan, khu vực thi công chật hẹp, khó triển khai nhiều mũi thi công, điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường... nên nhiều hạng mục công trình ở khu nhà nội trú, nhà đa năng được dự báo không thể hoàn thành trước năm học mới.

Theo thầy Nguyễn Văn Dương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Na Mèo: Nhà trường đã chuẩn bị phương án, đảm bảo việc dạy và học, nội trú bán trú ngay từ đầu năm học mới trên cơ sở tận dụng cơ sở vật chất của các khu nhà cải tạo. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời. Nhà trường mong muốn nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng bàn giao sớm nhất toàn bộ công trình để năm học mới được thuận lợi hơn.

Diện mạo ngôi trường mới đang hoàn thiện từng ngày...

Hiện tại, khuôn viên sân trường đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị bàn giao để chính quyền và nhà trường chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Trong khi đó, những phòng học ở các khu nhà cải tạo, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Na Mèo đã hoàn thành lắp đặt bàn ghế, trang thiết bị dạy và học, phục vụ cho năm học mới. Lãnh đạo xã Na Mèo cũng thường xuyên có mặt tại nhà trường để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các phần việc liên quan đến năm học mới.

Từng phòng học, từng khu chức năng đang được hoàn thiện để sẵn sàng đón thầy cô và học sinh trong năm học mới.

Công nhân lắp đặt các biển trang trí chờ đón ngày khai giảng.

Trường phổ thông nội trú TH&THCS Na Mèo góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo tốt hơn đời sống của học sinh vùng biên, tạo nền tảng để các em vươn lên trong học tập, lập thân, lập nghiệp. Không chỉ là nơi học tập, ngôi trường được kỳ vọng còn là ngôi nhà thứ 2, chắp cánh ước mơ tương lai cho mỗi học sinh trên vùng biên Na Mèo.

Minh Hiếu - Đỗ Đức