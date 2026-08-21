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Xã Xuân Hòa công bố các quyết định sắp xếp trường học và công tác cán bộ

Xuân Sơn (CTV)
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều 21/8, Đảng ủy, UBND xã Xuân Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tổ chức Đảng và công tác cán bộ sau sắp xếp.

Xã Xuân Hòa công bố các quyết định sắp xếp trường học và công tác cán bộ

Chiều 21/8, Đảng ủy, UBND xã Xuân Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, tổ chức Đảng và công tác cán bộ sau sắp xếp.

Xã Xuân Hòa công bố các quyết định sắp xếp trường học và công tác cán bộ

Thường trực Đảng ủy xã Xuân Hòa trao các quyết định thành lập trường và bổ nhiệm lãnh đạo quản lý.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định thành lập Trường Mầm non Xuân Hòa, Trường Tiểu học Xuân Hòa và Trường THCS Xuân Hòa; đồng thời thành lập Đảng bộ các trường, kiện toàn cấp ủy và bổ nhiệm đội ngũ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Lãnh đạo xã đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đơn vị, cán bộ quản lý được bổ nhiệm; đồng thời tri ân 10 viên chức quản lý thôi giữ chức vụ hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau sắp xếp để thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 154 của Chính phủ và bố trí công tác khác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Phạm Văn Luận đề nghị các Đảng bộ, nhà trường khẩn trương ổn định tổ chức, giữ vững đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất; bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, không gián đoạn, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.

Xuân Sơn (CTV)

Từ khóa:

#Trường THCS #Sắp xếp #xã Xuân Hòa #Công tác cán bộ #Công bố #Trường Tiểu học #Bí thư Đảng ủy #Hiệu trưởng #Trường học #Tổ chức đảng

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