Chất lượng giáo dục của phường Hạc Thành dẫn đầu toàn tỉnh

Chiều 20/8, UBND phường Hạc Thành tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo UBND phường Hạc Thành trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Năm học 2025-2026, phường Hạc Thành có 45 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập; 22 trường tư thục và 65 cơ sở mầm non tư thục, là địa phương có mạng lưới giáo dục lớn nhất tỉnh.

Chủ tịch UBND phường Hạc Thành Lê Bá Hải phát biểu tại hội nghị.

Trong năm học, tỷ lệ hoàn thành và hoàn thành tốt các môn chủ yếu bậc tiểu học đạt trên 99,8%; bậc THCS có 96,69% học sinh có kết quả rèn luyện tốt, 55,81% học sinh có kết quả học tập tốt.

Chất lượng mũi nhọn của phường ghi nhiều dấu ấn nổi bật. Tại kỳ thi học sinh giỏi 9 môn văn hóa cấp tỉnh, Hạc Thành xếp thứ nhất toàn tỉnh. Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử Đảng bộ và truyền thống cách mạng của Nhân dân Thanh Hóa, Hạc Thành là đơn vị xuất sắc nhất tỉnh với 22 cá nhân đoạt giải, trong đó 11 giải nhất. Tại các cuộc thi khác, phường đều giành thứ hạng cao.

Với nhiều kết quả nổi bật, Hạc Thành trở thành địa phương có chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn dẫn đầu toàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.

Năm học 2026-2027, phường Hạc Thành thực hiện sắp xếp 45 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập thành 18 trường, giảm 60%. Việc thực hiện sắp xếp không làm gián đoạn hoạt động dạy học, không ảnh hưởng chế độ, quyền lợi chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, đồng thời giữ vững kỷ cương, chất lượng và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học Minh Khai I.

Công tác tuyển sinh đầu cấp được đổi mới theo hướng thuận tiện, minh bạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và điều động, luân chuyển được thực hiện hợp lý nhằm giảm sự chênh lệch về chất lượng giáo dục giữa các nhà trường.

Lãnh đạo phường Hạc Thành trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Mầm non Ba Đình.

Lãnh đạo phường Hạc Thành trao Giấy khen cho các em học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo UBND phường Hạc Thành đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Tiểu học Minh Khai I; lãnh đạo phường trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trường Mầm non Ba Đình; trao Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho các em học sinh đạt thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Tố Phương