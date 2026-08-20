Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) Thanh Hóa chiều 20/8, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến cuối năm, Ban phải tạo được chuyển biến rõ nét về sản phẩm đầu tư xây dựng; những vấn đề tồn đọng phải được tập trung xử lý, không để kéo dài, bảo đảm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT Cao Bát Chí đã khái quát những kết quả đạt được trên các mặt hoạt động, từ việc thực hiện các dự án do Ban làm chủ đầu tư, giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài... đến công tác chuẩn bị đầu tư và quyết toán dự án hoàn thành; đồng thời phản ánh với đoàn công tác một số tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ.

Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT Cao Bát Chí báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT cũng nêu một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Ban xác định triển khai trong những tháng cuối năm 2026, cùng những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT trong thời gian qua.

Nhấn mạnh một số kết quả nổi bật và phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT phải nhìn thẳng vào sự thật, xác định rõ trách nhiệm của từng phòng điều hành dự án, từng cá nhân phụ trách; tập trung xử lý ngay các “điểm nghẽn”, không để những vấn đề thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư tiếp tục ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả giải ngân chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nêu rõ: Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT đã áp dụng cơ chế quản lý điều hành gắn với trách nhiệm theo nguyên tắc “1 xuyên suốt, 6 rõ”, tuy nhiên chưa đưa chỉ tiêu giải ngân vào tiêu chí thi đua từng tháng, từng quý làm kết quả đánh giá thi đua cả năm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từ nay đến cuối năm, Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT phải tạo được chuyển biến rõ nét về sản phẩm đầu tư xây dựng, phối hợp với các ngành, địa phương tháo gỡ các vấn đề vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu; những vấn đề tồn đọng phải được tập trung xử lý, không để kéo dài.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tập trung cao nhất cho giải ngân, tạo sản phẩm đầu tư xây dựng thực chất; phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao theo đúng cam kết.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng thời, tập trung tháo gỡ dứt điểm các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng, vật liệu và dự án tồn đọng. Trọng tâm là tập trung điều chỉnh chủ trương, điều chỉnh dự án hoặc thiết kế bản vẽ thi công và triển khai linh hoạt, đồng thời các bước của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phù hợp với thiết kế điều chỉnh. Phối hợp tháo gỡ vướng mắc, khẩn trương bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho nhà thầu đối với các dự án có tiến độ hoàn thành trong năm 2026.

Cùng với nhiệm vụ trên, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đề nghị Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, quyết toán và nâng cao hiệu quả quản lý dự án. Phối hợp, đôn đốc các xã, phường liên quan tập trung cao độ tháo gỡ khó khăn, tăng cường tối đa nhân lực và thời gian để xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn đọng kéo dài về giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành chức năng trong việc phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNT tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban trong thời gian tới.

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