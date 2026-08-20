Thông báo cấm đường phục vụ thi công mở rộng Đại lộ Lê Lợi từ ngày 21/8

Thông báo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa về việc cấm đường để thi công Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, phường Đông Quang.

Các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Ảnh: Phong Sắc

Để phục vụ thi công Dự án mở rộng Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ ngã tư Phú Sơn đến cầu Đống, từ ngày 21/8/2026 đến hết ngày 31/8/2026 đơn vị thi công sẽ lập hàng rào tôn ngăn đường, cấm tất cả các phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến từ nút giao đường Đặng Việt Châu đến hết cầu Đống, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa; đồng thời bố trí phương tiện, biển báo, biển chỉ dẫn và nhân lực để hướng dẫn, phân luồng giao thông trong suốt thời gian thi công.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa đề nghị các phường, xã, tổ chức, cá nhân có liên quan và người tham gia giao thông chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình phù hợp, chấp hành các biển báo và hướng dẫn phân luồng tại khu vực thi công.

LP