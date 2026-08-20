Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hoá

Sáng 20/8, làm việc với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban tập trung nguồn lực, đổi mới cách điều hành, tháo gỡ các điểm nghẽn để đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân vốn đầu tư công và xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Đông

Dự buổi làm việc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hoá đang quản lý, theo dõi 705 dự án. Đến ngày 17/8, tỷ lệ giải ngân đạt hơn 39%, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Ban đã điều chỉnh kế hoạch điều hành, phấn đấu sẽ hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công vào cuối năm. Chỉ tiêu giải ngân đã được giao cụ thể đến từng dự án, phòng chuyên môn và lãnh đạo phụ trách; đồng thời tăng cường xử lý các dự án chậm tiến độ, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và năng lực nhà thầu.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Thanh Hoá báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Đông

Đối với các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Ban đang tổ chức điều hành theo chế độ cao điểm. Ba dự án tại các xã Tam Thanh, Tam Lư và Na Mèo đang tập trung hoàn thiện các hạng mục, phấn đấu bàn giao các công trình thiết yếu trước khai giảng.

Với 10 dự án giao mới năm 2026, Ban đang tích cực chuẩn bị các điều kiện triển khai thi công.

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Đông

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Đông

Đối với các dự án đầu tư công tồn đọng, kéo dài thuộc trách nhiệm, phạm vi quản lý, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã xác định cụ thể từng điểm nghẽn, trách nhiệm và mốc xử lý; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV và hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án mới.

Quan điểm tổ chức thực hiện là bám sát tiến độ, khối lượng hoàn thành đến đâu nghiệm thu, thanh toán đến đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân và đưa các dự án vào khai thác, sử dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Đông

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đánh giá cao sự cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua. Nhất là, đã nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp nhận và vận hành khối lượng dự án rất lớn, trong đó có những dự án lớn, có yêu cầu cao về tiến độ. Ban cũng đã chủ động rà soát, phân loại, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Đông

Tuy nhiên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, như kết quả thực hiện chưa tương xứng với quy mô vốn và khối lượng dự án Ban đang quản lý; việc phân loại, xác định trọng tâm và tập trung nguồn lực xử lý từng nhóm dự án chưa thật sự hiệu quả; công tác xử lý các tồn đọng sau sắp xếp còn chậm...

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Vấn đề lớn nhất hiện nay của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp là chưa tạo được sự tập trung cần thiết vào những dự án có khả năng tạo khối lượng và giải ngân ngay; không thể quản lý toàn bộ dự án theo cùng một cách, phải biết dự án nào cần tập trung để hoàn thành, dự án nào cần tháo gỡ và dự án nào phải xử lý dứt điểm.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: Từ nay đến cuối năm khối lượng công việc còn rất lớn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp phải lấy kết quả thực hiện dự án làm thước đo công tác điều hành; tập trung mọi nguồn lực cho các nhiệm vụ, công việc, dự án trọng tâm, xử lý dứt điểm các vướng mắc và kiểm soát chặt tiến độ, gắn trách nhiệm đến từng dự án.

Trong đó, tập trung cao cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% trước ngày 31/12/2026; bảo đảm tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ có mốc thời gian bắt buộc trong năm 2026; tạo chuyển biến rõ nét trong xử lý dự án tồn đọng và công tác quyết toán dự án; sắp xếp lại nhân lực theo đúng yêu cầu công việc, việc sắp xếp phải gắn với vị trí việc làm, năng lực và yêu cầu thực tế, bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả; siết chặt trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành đến cùng đối với từng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương trong việc phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tuyệt đối không để kéo dài, không xin ý kiến nhiều lần.

Hữu Đại