Sắp tựu trường, phụ huynh vẫn chạy khắp nơi tìm sách giáo khoa

Năm học mới 2026-2027 đã rất gần, nhưng việc mua đủ sách giáo khoa (SGK) cho con vẫn là nỗi lo của không ít phụ huynh. Tại một số nhà sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều đầu sách đang thiếu, phải chờ nhập bổ sung. Tình trạng tương tự cũng được ghi nhận tại nhiều địa phương khác trong nước khi năm học này học sinh cả nước sử dụng chung một bộ sách, dẫn đến nhu cầu tăng cao.

Việc phụ huynh mua đủ bộ sách giáo khoa cho con tại thời điểm này là rất khó khăn.

"Đi nhiều nơi vẫn chưa đủ bộ"

Ghi nhận của phóng viên, con trai chị Linh ở phường Hạc Thành năm nay vào lớp 10 nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có đủ SGK cho năm học mới. Chị Linh cho biết đã tìm mua sách tại nhiều nhà sách, cửa hàng trên địa bàn, nhưng vẫn chưa thể hoàn thiện bộ sách cho con.

“Tôi đi từ Nhà sách Việt Lý ở đường Lê Hoàn, sang Fahasa ở Vincom, rồi qua 3 cửa hàng sách tư nhân trên đường Phan Chu Trinh, Trần Phú, chỗ nào cũng lắc đầu. Nhân viên bảo hết bộ sách Kết Nối Tri Thức lớp 10 rồi, lẻ tẻ vài quyển thì không đủ bộ cho con học”, chị Linh cho biết.

Không chỉ học sinh lớp 10, phụ huynh có con ở các khối lớp khác cũng gặp khó khăn khi tìm mua SGK. Chị Hương ở phường Đông Sơn có con chuẩn bị bước vào lớp 8, cho biết gia đình đã tìm mua tại nhiều điểm bán nhưng vẫn còn thiếu một số đầu sách.

Theo chị Hương, một số cuốn không có sẵn tại nhà sách khiến việc mua sách phải thực hiện theo từng đợt. Có cuốn mua được ngay, còn những cuốn còn thiếu phải tiếp tục tìm kiếm hoặc chờ hàng nhập về.

“Đi mua ở nhiều nơi rồi nhưng vẫn chưa đủ sách cho con. Có cuốn có, có cuốn lại hết, nên khá mất thời gian”, chị Hương chia sẻ.

Trong bối cảnh năm học mới chỉ còn ít ngày, chị Hương đang tính đến phương án chuyển sang mua sách trực tuyến. Theo chị, thời gian vận chuyển hàng hiện nay tương đối nhanh, trong khi học sinh đến tháng 9 mới chính thức bắt đầu năm học.

Việc đặt mua sách online sẽ giúp gia đình chủ động hơn, thay vì phải liên tục đến nhà sách để chờ hàng nhập về.

Với những phụ huynh không mua sách từ sớm, việc tìm đủ một bộ SGK tại thời điểm cận năm học mới là rất khó khăn. Một số gia đình phải tìm kiếm ở nhiều điểm bán, mua lẻ từng cuốn hoặc chuyển sang các kênh trực tuyến để hoàn thiện danh mục sách cần thiết cho con.

Tại Nhà sách Tiền Phong, phường Hạc Thành, một nhân viên bán hàng cho biết nhu cầu mua SGK hiện tăng cao, trong khi số lượng sách nhập về mỗi ngày có giới hạn. Nhà sách không hoàn toàn chủ động về thời điểm và số lượng sách được bổ sung bởi nguồn hàng phụ thuộc vào nhà xuất bản.

“Ngày nào nhà sách cũng nhập nhưng số lượng có hạn, vì còn liên quan đến nhà xuất bản. Sách về lúc nào thì biết lúc ấy, chứ không có lịch cụ thể”, nhân viên này cho biết.

Theo nhân viên bán hàng, việc thiếu sách năm nay còn liên quan đến đặc điểm riêng của thị trường SGK. Học sinh trên cả nước cùng sử dụng một bộ sách khiến nhu cầu đối với cùng một hệ thống đầu sách tăng cao, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng kịp tại một số thời điểm.

Lượng người mua sách giáo khoa, học cụ vẫn rất đông tại các cửa hàng.

Thiếu sách cục bộ, nguồn cung chưa theo kịp

Tình trạng thiếu SGK không chỉ diễn ra tại Thanh Hóa mà còn được phản ánh tại nhiều địa phương trên cả nước. Báo chí thời gian qua ghi nhận phụ huynh ở một số nơi phải tìm đến nhiều nhà sách mới có thể mua đủ bộ sách cho con.

Điểm đáng chú ý trong năm học 2026-2027 là học sinh trên cả nước sử dụng chung một bộ SGK. Khi nhu cầu đối với cùng một hệ thống sách tập trung trên phạm vi rộng, việc một số đầu sách tiêu thụ nhanh, hết hàng cục bộ tại các điểm bán có thể xảy ra, nhất là khi càng gần thời điểm khai giảng, nhu cầu mua sắm càng tăng.

Tại Nhà sách Tiền Phong, một số đầu sách trong danh mục dành cho học sinh lớp 10 đã không còn trên kệ. Đây cũng là nhóm sách được nhiều phụ huynh tìm mua trong thời điểm chuẩn bị cho năm học mới.

Sách giáo khoa lớp 10 không còn đủ bộ trước thềm năm học mới

Tại Nhà sách Việt Lý cũng ghi nhận tình trạng thiếu SGK. Đáng chú ý, tại đây có những môn chỉ còn tập 2, trong khi tập 1 đã hết hàng. Việc thiếu một trong các tập khiến phụ huynh chưa thể hoàn thiện bộ sách, dù một số đầu sách khác vẫn còn trên kệ.

Qua ghi nhận tại các điểm bán, tình trạng thiếu SGK hiện mang tính cục bộ. Tuy nhiên, đối với phụ huynh, việc thiếu một vài cuốn cũng đủ khiến quá trình chuẩn bị sách vở cho con bị gián đoạn, nhất là với những học sinh bước vào lớp đầu cấp. Trong khi đó, nguồn hàng được bổ sung theo từng đợt khiến cả người mua và điểm bán khó chủ động về thời gian.

Từ thực tế tại Thanh Hóa và một số địa phương khác trên phạm vi cả nước, vấn đề đặt ra không chỉ là có đủ SGK hay không, mà còn là khả năng đưa sách đến đúng nơi, đúng thời điểm, đáp ứng nhu cầu của học sinh trước khi năm học bắt đầu.

Với phụ huynh, việc phải đi nhiều nhà sách, tìm mua từng cuốn hoặc chuyển sang đặt hàng trực tuyến cho thấy nhu cầu hoàn thiện bộ SGK trước ngày tựu trường vẫn rất lớn.

Với các điểm bán, việc chủ động nguồn hàng lại phụ thuộc vào tiến độ cung ứng từ nhà xuất bản.

SGK là tài liệu học tập thiết yếu đối với học sinh. Vì vậy, việc bảo đảm nguồn cung đầy đủ, kịp thời trước năm học mới không chỉ giúp phụ huynh chủ động chuẩn bị, mà còn tạo điều kiện để học sinh yên tâm bước vào năm học mới. Việc đáp ứng kịp thời nhu cầu SGK bởi vậy là vấn đề cần phải được Ngành Giáo dục và cơ quan chức năng hết sức quan tâm lúc này.

Nam Phương