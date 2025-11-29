Đột phá thương mại EU-Mỹ: Hàng loạt sản phẩm được miễn thuế

Hội đồng EU vừa thông qua các quy định quan trọng, mở đường cho việc xóa bỏ thuế với hàng loạt sản phẩm công nghiệp và nông sản, đồng thời tiếp tục miễn thuế nhập khẩu tôm hùm Mỹ. Đây là bước quan trọng giúp ổn định và tăng cường quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Hội đồng EU thông qua các quy định quan trọng trong Tuyên bố chung EU-Mỹ. Ảnh: Europa

Ngày 28/11, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) thông qua hai quy định nhằm thực hiện cam kết thuế quan trong Tuyên bố chung EU-Mỹ, ký kết ngày 21/8/2025.

Quy định đầu tiên xóa bỏ thuế còn tồn đọng đối với hàng công nghiệp Mỹ và mở rộng hạn ngạch miễn thuế cho một số sản phẩm nông, thủy sản, giúp doanh nghiệp hai bên dễ tiếp cận thị trường. Hội đồng EU còn bổ sung các biện pháp bảo hộ cho ngành nhạy cảm của châu Âu và yêu cầu Ủy ban châu Âu theo dõi tác động kinh tế, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 31/12/2028.

Quy định thứ hai duy trì miễn thuế cho tôm hùm tươi sống, đông lạnh và mở rộng thêm tôm chế biến, giữ nguyên đề xuất của Ủy ban châu Âu.

Theo thỏa thuận, tất cả hàng công nghiệp Mỹ sẽ được xóa thuế, nhiều mặt hàng thực phẩm và nông sản được miễn thuế thông qua hạn ngạch.

EU duy trì miễn thuế tôm hùm tươi sống của Mỹ. Ảnh: Getty Images

Bước tiếp theo, các quy định sẽ được đàm phán với Nghị viện châu Âu để đạt thỏa thuận cuối cùng. Nghị viện dự kiến thảo luận trong tuần tới, với khả năng đẩy nhanh tiến độ đối với thỏa thuận tôm hùm.

EU và Mỹ hiện là hai nền kinh tế có quan hệ thương mại và đầu tư lớn nhất thế giới, chiếm gần 30% thương mại toàn cầu về hàng hóa và dịch vụ, và 43% GDP toàn cầu. Trong 10 năm qua, thương mại EU-Mỹ đã tăng gấp đôi, đạt khoảng 1,7 nghìn tỷ euro vào năm 2024, với tổng đầu tư hai bên hơn 4,7 nghìn tỷ euro.

Các quy định vừa thông qua là bước triển khai cam kết của EU trong Tuyên bố chung, nhằm giảm căng thẳng thương mại, tăng cường hợp tác kinh tế và mở rộng cơ hội thị trường cho doanh nghiệp hai bên Đại Tây Dương.

Bích Hồng

Nguồn: Consilium, Euractiv