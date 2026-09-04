Đồng hành cùng nông dân trong sản xuất

Xác định vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội, ngay sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hội Nông dân (HND) xã Thiệu Hóa đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động.

Mô hình trồng rau an toàn của hội viên Hội Nông dân xã Thiệu Hóa.

Hội chú trọng hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phát triển sản xuất; thường xuyên vận động, hướng dẫn hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, khai thác các thế mạnh về đất đai, nguồn lao động, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tiến hành rà soát để nhân rộng các mô hình kinh tế, như: Chăn nuôi gia cầm quy mô hộ, trồng rau an toàn, ứng dụng công nghệ cao trồng dưa vàng trong nhà màng, sử dụng chế phẩm sinh học để khử mùi hôi trong chăn nuôi, nuôi cá kết hợp VAC, xây dựng bể chứa vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật... Đồng thời, phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn cho hội viên nông dân về trồng trọt và chăn nuôi, với tỷ lệ người có việc làm sau đào tạo là 55%.

Hội cũng chú trọng vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp và xây dựng phát triển các mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Bên cạnh việc hỗ trợ về vốn và đào tạo nghề, HND xã còn phối hợp với các đơn vị cung ứng hơn 20 tấn phân bón trả chậm, chế phẩm sinh học cho hội viên nông dân đầu tư sản xuất. Trong XDNTM, vai trò nòng cốt của nông dân được phát huy với nhiều phong trào được triển khai như “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã góp phần khuyến khích, động viên nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau giảm nghèo, thi đua làm giàu, nâng cao đời sống. Hội cũng đã phối hợp hỗ trợ, xây dựng sản phẩm OCOP; hướng dẫn nông dân ứng dụng và khai thác tốt các kênh thông tin từ mạng xã hội, tận dụng nền tảng trực tuyến quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản.

Từ sự đồng hành tích cực của HND xã, nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành và nhân rộng; những gương điển hình, nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay đã được áp dụng vào thực tế. Đến nay, toàn xã duy trì vùng sản xuất rau an toàn tập trung 21ha, trong đó có 6,2ha nhà màng, nhà lưới sản xuất rau, củ, quả an toàn; nhiều hộ nuôi thỏ, chim bồ câu; các cơ sở chế biến hàng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại ngày càng phát triển, góp phần đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Anh Nguyễn Ngọc Chung, thôn Thiệu Phú, cho biết: “Từ phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao của HND xã, tôi đã quyết định đầu tư vốn xây dựng nhà màng để trồng dưa lưới, lắp đặt hệ thống tưới thông minh... Tuy ban đầu gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, nhưng nhờ có sự đồng hành của HND trong áp dụng kỹ thuật, đến nay, tôi đã nắm chắc kỹ thuật canh tác, kiểm soát chặt chẽ từ khâu chọn hạt giống, trồng cây, chăm sóc, theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển của cây cho đến lúc thu hoạch sản phẩm”.

Ông Hoàng Đình Quế, Chủ tịch HND xã Thiệu Hóa, cho biết: "Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật và thông tin thị trường. Bên cạnh đó, vận động hội viên nông dân thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đồng thời, tiếp tục xây dựng các mô hình phát triển kinh tế; tổ chức tập huấn, giúp nông dân tiếp cận và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích hình thành các mô hình liên kết sản xuất, tổ hợp tác, HTX; tạo điều kiện để nông dân tiếp cận chuyển đổi số, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến”.

Bài và ảnh: Lê Ngọc