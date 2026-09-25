Thanh Hóa xếp thứ 17 cả nước về giải ngân vốn đầu tư công

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn Thanh Hóa có chuyển biến tích cực. Theo kết quả chấm điểm của Bộ Tài chính đến hết tháng 8/2026, Thanh Hóa xếp thứ 17/34 tỉnh, thành phố về giải ngân kế hoạch vốn năm 2026, thuộc nhóm địa phương có kết quả giải ngân rất tốt.

Tuyến đường kết nối từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hóa đang trong giai đoạn về đích.

Quyết liệt từ chỉ đạo đến thực hiện

Đến hết tháng 8/2026, Thanh Hóa đã giải ngân hơn 7.360 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2026, đạt 91,60 điểm, xếp thứ 17/34 tỉnh, thành phố. Nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026 cũng đã giải ngân hơn 1.550 tỷ đồng, đạt 95,58 điểm, xếp thứ 12/34 tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, Thanh Hóa tiếp tục duy trì trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Đến hết ngày 10/9/2026, tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân hơn 8.124 tỷ đồng, đạt 51,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các nhà thầu đang tăng tốc thi công sau khi nhiều khó khăn, vướng mắc được tháo gỡ

Kết quả trên gắn với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó đề cao tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Nhiệm vụ được phân công cụ thể cho từng ngành, địa phương, chủ đầu tư; trách nhiệm gắn với người đứng đầu.

Lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra thực tế, trực tiếp làm việc tại cơ sở, nắm tiến độ từng dự án, nhất là những công trình trọng điểm, dự án có khối lượng vốn lớn hoặc còn vướng mắc. Những vấn đề phát sinh được tập trung xử lý theo từng dự án, từng phần việc, hạn chế tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm.

Tinh thần xuyên suốt là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; khó ở đâu, tháo gỡ ở đó; không để vốn chờ dự án, dự án chờ mặt bằng. Qua đó, công tác giải ngân từng bước chuyển từ yêu cầu chung sang trách nhiệm cụ thể và hành động cụ thể.

Tăng tốc trong chặng nước rút

Kết quả xếp thứ 17 là tín hiệu tích cực, song khối lượng vốn còn phải giải ngân vẫn lớn, trong khi thời gian thực hiện kế hoạch năm 2026 không còn nhiều. Vì vậy, đây là giai đoạn cần tập trung cao nhất để tăng tốc giải ngân.

Các công trình dự án đầu tư công đang được các cấp, các ngành chỉ đạo quyết liệt

Các cấp, ngành, địa phương, chủ đầu tư tiếp tục rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ khối lượng còn lại và khả năng giải ngân trong từng tháng; tập trung nguồn lực cho những dự án có khả năng hoàn thành khối lượng và thanh toán trong năm.

Cùng với đẩy nhanh thi công, cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, bảo đảm khối lượng đến đâu, giải ngân đến đó. Những dự án còn chậm phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và thời hạn xử lý; người đứng đầu phải trực tiếp theo dõi, đôn đốc và chịu trách nhiệm về tiến độ được giao.

Trong chặng nước rút, UBND tỉnh yêu cầu là tăng tốc nhưng phải thực chất, giải ngân nhanh nhưng phải bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Với phương châm “6 rõ”, Thanh Hóa đang tập trung cao độ để hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026, đưa nguồn vốn đầu tư công phát huy hiệu quả, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tiến Dũng