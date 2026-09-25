Chuẩn hóa biên soạn chỉ tiêu Tổng giá trị sản phẩm và Thu nhập bình quân đầu người cấp xã

Chiều 25/9, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn hướng dẫn biên soạn 2 chỉ tiêu tổng hợp cấp xã. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương chủ trì hội nghị.

Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành liên quan.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 166 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 14/9/2026, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2545/QĐ-BTC về việc hướng dẫn biên soạn 2 chỉ tiêu tổng hợp cấp xã gồm: Tổng giá trị sản phẩm và Thu nhập bình quân đầu người. Việc ban hành hướng dẫn nhằm tạo cơ sở thống nhất trong thu thập, tổng hợp và biên soạn số liệu ở cấp cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn chi tiết quy trình biên soạn 2 chỉ tiêu, bao gồm: phạm vi, nguồn thông tin, nội dung thu thập, phương pháp tính toán và các yêu cầu nghiệp vụ liên quan.

Lãnh đạo Bộ Tài chính và đại diện Cục Thống kê đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các vướng mắc, đồng thời thống nhất một số lưu ý quan trọng cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Trưởng Thống kê tỉnh Thanh Hóa Thái Bá Minh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Thống kê tỉnh Thanh Hóa cho biết việc thu thập thông tin chỉ tiêu kinh tế - xã hội cấp xã đã sớm được tỉnh thực hiện từ các năm trước nhằm phục vụ công tác quản lý điều hành của địa phương.

Tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Bộ Tài chính làm rõ thêm một số chỉ tiêu trong điều tra thu nhập bình quân đầu người, tổng giá trị sản phẩm và đề xuất nên công bố sớm kết quả một số chỉ tiêu ngay trong tháng 11/2026 để cấp xã có căn cứ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định: Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu số, cấp xã là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Vì vậy, việc thống nhất phương pháp, quy trình biên soạn 2 chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với công tác thống kê mà còn là căn cứ quan trọng để đánh giá bức tranh kinh tế - xã hội của từng địa bàn, phục vụ quản lý, điều hành và hoạch định chính sách ở các cấp. Hệ thống chỉ tiêu được chuẩn hóa sẽ tăng khả năng, hiệu quả khai thác số liệu phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, phân bổ nguồn lực và theo dõi sát sao tình hình đời sống Nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tập trung nắm bắt, xây dựng phương án, kế hoạch điều tra, thống nhất phương pháp và nguồn thông tin thống kê nhằm từng bước nâng cao chất lượng dữ liệu từ cơ sở, phản ánh đúng quy mô, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng phát biểu chỉ đạo sau hội nghị.

Phát biểu ngay sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng yêu cầu các địa phương bắt tay ngay vào việc khảo sát, biên soạn các chỉ tiêu về Tổng giá trị sản phẩm và Thu nhập bình quân đầu người.

Đồng chí đề nghị Thống kê tỉnh sớm tham mưu cho UBND tỉnh phương án điều tra, thu thập thông tin. Các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thống kê trong việc thực hiện phương án khảo sát, thu thập, xử lý thông tin, bảo đảm tính chính xác, kịp thời; qua đó hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và kịp thời công bố thông tin số liệu chính thức phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thanh Thảo - Văn Tráng