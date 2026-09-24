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Huy động 7 máy bơm, khẩn trương tiêu thoát nước tại 3 trường học ở Đồng Tiến

Lan Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Sau nhiều ngày ngập lụt, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Sông Chu phối hợp với xã Đồng Tiến huy động nhân lực, máy móc khẩn trương tiêu thoát nước tại 3 trường học, đồng thời bố trí địa điểm học tạm cho học sinh, phấn đấu sớm đưa các em trở lại trường học.

Huy động 7 máy bơm, khẩn trương tiêu thoát nước tại 3 trường học ở Đồng Tiến

Sau nhiều ngày ngập lụt, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Sông Chu phối hợp với xã Đồng Tiến huy động nhân lực, máy móc khẩn trương tiêu thoát nước tại 3 trường học, đồng thời bố trí địa điểm học tạm cho học sinh, phấn đấu sớm đưa các em trở lại trường học.

Huy động 7 máy bơm, khẩn trương tiêu thoát nước tại 3 trường học ở Đồng Tiến

Đến hết ngày 23/9, 3 trường học trên địa bàn xã Đồng Tiến vẫn còn ngập sâu khiến gần 2.000 học sinh chưa thể đi học.

Huy động 7 máy bơm, khẩn trương tiêu thoát nước tại 3 trường học ở Đồng Tiến

Mặc dù địa phương chỉ đạo Trạm bơm B4-10 bơm thoát nước liên tục nhưng do máy bơm cũ, công suất nhỏ nên không thể giải quyết được tình trạng ngập tại đây.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, từ ngày 17/9, Trường THCS Đồng Tiến (điểm trường chính), Trường Mầm non Đồng Tiến và Trường Tiểu học Đồng Tiến vẫn bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc dạy và học của gần 2.000 học sinh.

Ngày 24/9, xã Đồng Tiến đã phối hợp với Ban Giám hiệu các nhà trường và Sở Giáo dục và Đào tạo vận động phụ huynh học sinh đưa con em sang học tại các điểm trường học khác.

Cùng với việc duy trì học tập, công tác tiêu thoát nước tại các trường được khẩn trương triển khai. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Sông Chu phối hợp với xã Đồng Tiến huy động 7 máy bơm công suất lớn và hàng chục nhân lực thường trực bơm nước từ khu vực trường học ra sông Hoàng.

Công ty TNHH MTV Sông Chu đã huy động 7 máy bơm công suất lớn để bơm nước từ khu vực trường học ra sông Hoàng.

Xã Đồng Tiến cũng huy động khoảng 300 người tham gia đắp bờ bao bằng gần 100m3 cát dọc sông Hoàng, ngăn nước chảy ngược vào khu vực các trường học.

Theo kế hoạch, trong ngày 25/9 sẽ hoàn thành việc bơm thoát nước tại 3 trường. Ngay sau khi nước rút, địa phương sẽ phối hợp với các nhà trường tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn, kiểm tra hệ thống điện, cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh trở lại lớp vào thứ 2, ngày 28/9 tới.

Lan Anh

Từ khóa:

#Trường THCS #Trường học #xã Đồng Tiến #Trường Tiểu học #Trường mầm non #Ngập sâu #Mưa lũ #Cơ sở vật chất #Nhà trường #phụ huynh học sinh

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