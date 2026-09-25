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Thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng 12% so với cùng kỳ

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(Baothanhhoa.vn) - Thông tin tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh diễn ra chiều nay (25/9), tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026 của tỉnh ước đạt 49.836 tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng 12% so với cùng kỳ

Thông tin tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh diễn ra chiều nay (25/9), tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2026 của tỉnh ước đạt 49.836 tỷ đồng, bằng 96,5% dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng 12% so với cùng kỳ

Toàn cảnh Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9/2026.

Trong đó, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 20.550 tỷ đồng, vượt 11% dự toán, tăng 33%; thu nội địa ước đạt 29.286,5 tỷ đồng, bằng 88,3% dự toán, tăng 1%.

Cùng với kết quả đạt được trong thu ngân sách, công tác xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng được chỉ đạo quyết liệt. Đến ngày 20/9, đã tháo gỡ cho 287/303 dự án, đạt 95%, khơi thông hơn 144.571 tỷ đồng vốn đầu tư và gần 2.086ha đất. Còn lại 14 dự án chưa có cơ sở pháp lý để xử lý, đã kiến nghị Trung ương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hoặc văn bản hướng dẫn; 2 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương đã kịp thời báo cáo theo quy định.

Ngoài ra, các lĩnh vực khác cũng đạt được nhiều kết quả tích cực, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,1%; tổng mức bán lẻ tăng 17,8%, xuất khẩu tăng 11,4%, nhập khẩu tăng 28,0%, doanh thu vận tải tăng 19,8%; sắp xếp bộ máy, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đi vào thực chất; giáo dục mũi nhọn trong nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; gần 1,7 triệu người dân được khám sàng lọc sức khỏe miễn phí...

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