Cảnh giác trước thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội

Ngày 21/9/2026, tài khoản Facebook “Thiên Lý” đã đăng tải một đoạn video có nội dung liên quan đến một công dân có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại khu vực trước trụ sở Tỉnh ủy. Sau khi được đăng tải, đoạn video thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận; trong đó xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, thông tin chưa được kiểm chứng, có nguy cơ gây hiểu sai bản chất vụ việc, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân.

Ảnh cắt từ Facebook “Thiên Lý” đăng tải video có nội dung liên quan đến một công dân có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại khu vực trước trụ sở Tỉnh ủy.

Trước thông tin trên, Ban Công tác 35 Đảng ủy xã Thiệu Hóa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ bản chất vụ việc. Theo đó: Người đàn ông xuất hiện trong đoạn video là ông Nguyễn Quốc Thành, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại thôn Thành Lý, xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là trường hợp khiếu kiện kéo dài trên địa bàn xã Thiệu Hóa. Nội dung khiếu kiện của ông Nguyễn Quốc Thành liên quan đến việc đóng góp xây dựng nông thôn mới tại thôn Nguyên Thắng cũ (nay là thôn Thành Lý) và việc UBND xã Thiệu Nguyên (cũ) không hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Quốc Thành để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các nội dung khiếu kiện nêu trên đã được UBND xã Thiệu Hóa xem xét, giải quyết và trả lời tại Công văn số 522/UBND-KT ngày 25/8/2025. Đồng thời, UBND xã đã nhiều lần mời ông Nguyễn Quốc Thành đến làm việc để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, ông Thành không phối hợp cung cấp tài liệu, nhiều lần không đến làm việc theo giấy mời của UBND xã và tiếp tục có các hoạt động khiếu kiện vượt cấp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trước những thông tin liên quan đến vụ việc đang được đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội, người dân cần hết sức tỉnh táo, thận trọng khi tiếp nhận thông tin; chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống và cấp có thẩm quyền trước khi bình luận hoặc chia sẻ. Việc đăng tải, chia sẻ, bình luận hoặc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật; xuyên tạc bản chất vụ việc; xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân không chỉ gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội mà tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trước các hành vi lợi dụng vụ việc khiếu nại, khiếu kiện cụ thể để cắt ghép, xuyên tạc thông tin, kích động dư luận, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, mỗi người sử dụng mạng xã hội cần có trách nhiệm với thông tin mình đăng tải, chia sẻ và bình luận, nhằm góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, an toàn và đúng pháp luật.

Tùng Anh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)