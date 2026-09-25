Phát triển thẻ Lộc Việt gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Sáng 25/9, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức hội nghị khách hàng thẻ Lộc Việt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Việc phát triển thẻ và mở rộng hệ sinh thái thanh toán số được xác định là một trong những giải pháp để Agribank thúc đẩy chuyển đổi số, đưa các dịch vụ ngân hàng hiện đại đến gần hơn với người dân, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Toàn cảnh hội nghị.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 3 chi nhánh Agribank đang hoạt động, với tổng nguồn vốn khoảng 75.700 tỷ đồng, tổng dư nợ khoảng 80.500 tỷ đồng.

Các chi nhánh đang quản lý hơn 900.000 thẻ có hiệu lực, trong đó gần 7.000 thẻ Lộc Việt, với tổng hạn mức hơn 206 tỷ đồng.

Trong định hướng chuyển đổi số, Agribank đang từng bước số hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, mở rộng phương thức thanh toán điện tử, giảm sự phụ thuộc vào giao dịch tiền mặt và tạo thuận lợi để khách hàng thực hiện các giao dịch tài chính mọi lúc, mọi nơi.

Cùng với các nền tảng ngân hàng số, thẻ ngân hàng là một trong những công cụ giúp hình thành thói quen thanh toán hiện đại, kết nối người dân với hệ sinh thái dịch vụ tài chính số.

Đại diện lãnh đạo Agribank phát biểu tại buổi lễ.

Thẻ Lộc Việt được phát triển theo hướng tích hợp chức năng ghi nợ và tín dụng trên cùng một sản phẩm, giúp khách hàng chủ động sử dụng nguồn tiền trong tài khoản hoặc hạn mức tín dụng được cấp. Với hạn mức tín dụng đến 100 triệu đồng, thời gian miễn lãi tối đa 55 ngày và các ưu đãi khi thanh toán, sản phẩm hướng tới đáp ứng nhu cầu chi tiêu, thanh toán ngày càng đa dạng của khách hàng.

Đối với Thanh Hóa, việc phát triển các sản phẩm thẻ và mở rộng điểm chấp nhận thanh toán có ý nghĩa trong quá trình đưa thanh toán không dùng tiền mặt đến khu vực nông thôn. Từ mua sắm, thanh toán dịch vụ đến các khoản chi tiêu thường ngày, việc sử dụng thẻ và các phương thức thanh toán điện tử giúp người dân từng bước hình thành thói quen giao dịch trên môi trường số.

Thời gian tới, Agribank nói chung, các chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh số hóa sản phẩm, dịch vụ; mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán; nâng cao tính an toàn, thuận tiện của các phương thức giao dịch điện tử.

Cùng với phát triển thẻ Lộc Việt, ngân hàng hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính số cho người dân, qua đó góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Khánh Phương