Nắm vững quy định về xuất xứ hàng hóa để tận dụng ưu đãi thuế quan

Sáng 25/9, Sở Công thương Thanh Hóa phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định mới về xuất xứ hàng hóa và hướng dẫn áp dụng quy tắc xuất xứ nhằm nâng cao hiệu quả tận dụng ưu đãi thuế quan trong các FTA năm 2026. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan và trên 100 doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

8 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa đạt gần 5,9 tỷ USD, bằng 69,3% kế hoạch năm.

Hàng hóa của tỉnh đã có mặt tại nhiều thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, ASEAN... với các nhóm sản phẩm như giày dép, may mặc, thủy sản chế biến, ngao đông lạnh, hoa quả đóng hộp, lốp ô tô,...

Nhiều doanh nghiệp coi xuất xứ hàng hóa là một trong những điều kiện then chốt để doanh nghiệp khai thác hiệu quả các FTA, nâng cao năng lực xuất khẩu hàng hóa.

Tuy nhiên trong quá trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa vào các thị trường, ngành Công thương nhận thấy vẫn phát sinh một số vướng mắc liên quan đến việc chuyển đổi hồ sơ thương nhân có trường hợp còn chậm, thông tin trên hệ thống có lúc chưa đồng bộ, một bộ phận doanh nghiệp chưa nắm chắc quy định mới, một số hồ sơ có nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và tiêu chí xuất xứ phức tạp...

Các đại biểu và doanh nghiệp dự hội nghị.

Sở Công thương xác định thủ tục thuộc thẩm quyền phải được giải quyết đúng quy định, đúng thời hạn, không làm phát sinh thêm thủ tục, thời gian và chi phí tuân thủ không cần thiết cho doanh nghiệp. Đồng thời, việc cấp C/O phải đi đôi với bảo đảm tính chính xác của xuất xứ, phòng ngừa gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp.

Ông Nguyễn Hoàng Hà, Phó Trưởng phòng Xuất xứ hàng hóa, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương phổ biến quy định mới về xuất xứ hàng hóa.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đã được đại diện Cục Xuất nhập khẩu thông tin về các thông tư liên quan đến xuất xứ hàng hóa, phân tích quy tắc xuất xứ trong các hiệp định thương mại tự do; những điểm điều chỉnh mới và khuyến nghị để nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan; phổ biến cơ chế chứng nhận, quy trình kiểm tra, xác minh xuất xứ và các yêu cầu tuân thủ khi tham gia các FTA; cập nhật thông tin về một số quy tắc xuất xứ hàng hóa không ưu đãi và những vấn đề liên quan cần lưu ý.

Các doanh nghiệp cũng trao đổi trực tiếp với chuyên gia của Bộ Công thương, tập trung vào những tình huống thực tế trong xác định xuất xứ hàng hóa, xử lý hồ sơ và áp dụng quy tắc tại các thị trường có FTA.

Nội dung được giải đáp giúp doanh nghiệp hoàn thiện quy trình, giảm rủi ro và tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan trong hoạt động xuất nhập khẩu. Từ đó, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hồng Ngọc