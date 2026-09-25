Hội nghị bàn tròn thương mại xuyên biên giới: Mở rộng kết nối, cơ hội hợp tác

Sáng 25/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Thanh Hóa 2026, Hội nghị bàn tròn Thương mại xuyên biên giới đã diễn ra với sự tham dự của nhiều chuyên gia, doanh nhân, doanh nghiệp. Hội nghị mở ra không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm, thương hiệu và mở rộng thị trường.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Thanh Hóa Nguyễn Hữu Thế phát biểu khai mạc.

Khai mạc hội nghị, đại diện Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cơ hội phát triển của doanh nghiệp không còn giới hạn trong ranh giới địa lý hay các thị trường truyền thống.

Thương mại xuyên biên giới không chỉ dừng lại ở câu chuyện trao đổi hàng hóa hay mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. Để đi đường dài và xây dựng được lợi thế cạnh tranh bền vững, cốt lõi phải bắt đầu từ năng lực nội tại, tư duy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và những bước đi đầu tư bài bản. Chủ nhiệm Câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Thanh Hóa Nguyễn Hữu Thế

Hội nghị được tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại cởi mở, thực chất để nhận diện những xu hướng mới, trao đổi về các rào cản liên quan đến pháp lý, logistics, thanh toán và tìm lời giải để sản phẩm, thương hiệu Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng có thể tiếp cận những thị trường rộng lớn hơn.

Đại diện các doanh nghiệp dự hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp khởi nghiệp Thanh Hóa đã tập trung trao đổi về những xu hướng mới của thương mại, cơ hội mở rộng thị trường, kết nối đối tác; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Đại diện Trung tâm Sáng tạo Công nghệ 8-bit giới thiệu mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực đào tạo công nghệ.

Một số doanh nghiệp trong và ngoài nước cũng giới thiệu sản phẩm, giải pháp về năng lượng, công nghệ, tư vấn đầu tư và tìm kiếm đối tác, mở ra cơ hội hợp tác, phát triển thị trường.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, giải pháp về năng lượng, công nghệ.

Các diễn giả, chuyên gia cũng đã trao đổi nhiều nội dung về những ý tưởng khởi nghiệp khả thi tại Thanh Hóa, kinh nghiệm phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường và kết nối thương mại xuyên biên giới.

Các ý kiến nhấn mạnh, bên cạnh ý tưởng và kế hoạch kinh doanh, chất lượng và giá trị thực của sản phẩm vẫn là yếu tố quan trọng tạo sức cạnh tranh. Doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy dựa vào “mình có gì” sang nghiên cứu “thị trường cần gì”, từ đó kết hợp lợi thế sẵn có với đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và năng lực quản trị để nâng cao giá trị sản phẩm.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Hồ Huy trao đổi tại hội nghị.

Cùng với đó, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, các nền tảng số và phương thức truyền thông mới cũng đang tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị, quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng.

Đặc biệt, các diễn giả đề cao vai trò liên kết, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, thị trường và nguồn lực giữa các doanh nghiệp.

TS Hoàng Anh Tuấn, Tổng Biên tập Cổng thông tin điện tử của Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia trao đổi các nội dung tại hội nghị.

Bên lề hội nghị, nhiều hoạt động kết nối, quảng bá sản phẩm được tổ chức, tạo thêm không gian giao lưu giữa các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng khởi nghiệp.

Nổi bật là khu vực trưng bày với 20 gian hàng giới thiệu sản phẩm, mô hình, dự án của các doanh nghiệp khởi nghiệp Thanh Hóa; hoạt động kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác.

Livestream giới thiệu sản phẩm bên lề hội nghị.

Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Thanh Hóa 2026 có chủ đề “Đầu tư khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong mô hình liên kết: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Quốc tế”. Đây là không gian kết nối các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương, tổ chức quốc tế, trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp, hướng tới trao đổi, kiến tạo các giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới. Tiếp nối những vấn đề về thị trường và năng lực cạnh tranh được đặt ra trong phiên sáng, chiều 25/9, Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Thanh Hóa 2026 sẽ chính thức diễn ra với chủ đề “Đầu tư, đổi mới, sáng tạo trong kỷ nguyên mới”. Chương trình tập trung vào các nội dung về doanh nghiệp trong thời đại mới; đầu tư, đổi mới sáng tạo quốc gia và quốc tế; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối các nguồn lực Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp - Quốc tế. Qua đó, tiếp tục mở rộng các góc nhìn, giải pháp và cơ hội hợp tác để những ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo có thêm điều kiện chuyển hóa thành những dự án và giá trị thực tiễn.

Minh Hằng