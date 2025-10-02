Động đất tại Philippines: 72 người thiệt mạng, 294 người bị thương, hàng chục người mất tích

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines (OCD) ngày 2/10 cho biết số người tử vong trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra ngoài khơi miền Trung nước này tối 30/9 đã tăng lên 72 người, trong khi 294 người khác bị thương và hàng chục người vẫn đang mất tích. Trận động đất cũng gây sập hàng trăm ngôi nhà và cắt đứt nhiều tuyến giao thông huyết mạch.

Người dân thành phố Bogo phải ở lại trên các con phố, gần những đống đổ nát của các tòa nhà bị hư hại, giữa lúc dư chấn liên tục xảy ra sau trận động đất mạnh 6,9 độ Richter tại Cebu, Philippines, ngày 1/10/2025. Ảnh: Anadolu/Getty Images.

Theo thông tin ban đầu, toàn bộ các trường hợp tử vong được ghi nhận tại khu vực Visayas, đặc biệt là ở tỉnh Cebu và các đảo lân cận. Đây là nơi nhiều công trình dân sinh, nhà thờ cổ, trường học và các tòa nhà thương mại bị đổ sập hoặc hư hỏng nặng.

Giới chức địa phương cho biết nhiều cây cầu bị nứt gãy, hệ thống điện và viễn thông ở Cebu và Bohol bị gián đoạn, khiến công tác liên lạc và cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Riêng tại thành phố Cebu, hơn 1.500 ngôi nhà đã bị hư hỏng, trong đó khoảng 400 căn bị phá hủy hoàn toàn. Một số bệnh viện cũng buộc phải sơ tán bệnh nhân do lo ngại nguy cơ sập tòa nhà.

Hệ thống điện trên đảo Negros và Cebu đã bị cắt trong nhiều giờ sau trận động đất, trong khi một số tuyến đường huyết mạch nối các đô thị trong vùng bị chặn do sạt lở và nứt gãy mặt đường.

Chính quyền đã ban bố tình trạng thiên tai tại nhiều khu vực chịu ảnh hưởng nặng, đồng thời triển khai lực lượng cứu hộ quân đội và cảnh sát để tìm kiếm nạn nhân dưới các đống đổ nát. Nhiều quốc gia láng giềng cũng đã gửi lời chia buồn và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ khẩn cấp cho Philippines.

Người thân bật khóc khi lực lượng cứu hộ di chuyển thi thể của một thành viên trong gia đình sau trận động đất mạnh 6,9 độ Richter tại Cebu, Philippines, ngày 1/10/2025. Ảnh: Anadolu/Getty Images.

Theo Cơ quan Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn nằm ngoài khơi đảo Cebu, ở độ sâu khoảng 10 km. Dù không gây sóng thần nhưng cường độ rung lắc mạnh đã khiến hàng triệu người dân khu vực miền Trung Philippines hoảng loạn sơ tán trong đêm.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Philippines cảnh báo số người thiệt mạng có thể tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm cứu nạn đang được tiến hành tại các khu vực hẻo lánh, nơi đường sá bị chia cắt.

Nguồn: Reuters, ABCnews