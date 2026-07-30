Động đất tại Nhật Bản: Số người thiệt mạng gia tăng, nhiều doanh nghiệp lớn tạm dừng sản xuất

Số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) đã tăng lên gần 30 người, bao gồm cả những trường hợp mà giới chức vẫn đang xác minh liệu có liên quan trực tiếp đến trận động đất hay không, trong khi lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót trước khi vượt qua “mốc vàng” 72 giờ.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong đống đổ nát của một ngôi nhà bị sập tại thành phố Yatsushiro, tỉnh Kumamoto, sáng ngày 30 tháng 7. Ảnh: Jiji Press.

Theo chính quyền tỉnh Kumamoto, số người thương vong có thể tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng.

Gần 5.000 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) được triển khai tới khu vực thảm họa phải đối mặt với nền nhiệt lên tới 35°C trong ngày 30/7. Công tác cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn hơn sau khi một trận dư chấn mạnh 5,8 độ xảy ra trong đêm 29/7.

Một trong những điểm chịu thiệt hại nặng nhất là trung tâm thương mại Aeon tại thị trấn Kashima. Khoảng 170 nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát sau vụ nổ khí gas xảy ra ngay sau trận động đất. Tập đoàn Aeon ngày 30/7 đã gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân và thừa nhận doanh nghiệp không lường trước nguy cơ xảy ra vụ nổ. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.

Trong khi đó, tình trạng mất điện và thiếu nước sinh hoạt vẫn diễn ra trên diện rộng. Tính đến sáng 30/7, khoảng 23.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện và gần 74.800 hộ chưa được khôi phục nguồn nước.

Thiên tai cũng buộc nhiều doanh nghiệp lớn phải tạm dừng sản xuất. Hàng loạt nhà máy bán dẫn của TSMC, Sony, Renesas Electronics, Tokyo Electron và Mitsubishi Electric phải tạm ngừng hoạt động, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung chip.

Phần lớn các nhà máy bán dẫn tại Kumamoto, trong đó có cơ sở của TSMC, vẫn đang dừng vận hành để kiểm tra thiệt hại đối với nhà xưởng, thiết bị và dây chuyền sản xuất. Do quy trình chế tạo chip đòi hỏi độ chính xác rất cao, việc khôi phục hoạt động có thể mất nhiều thời gian ngay cả khi công trình không bị hư hại.

Các nhà máy của Toyota và Honda tạm dừng hoạt động sau khi trận động đất tại tỉnh Kumamoto làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Ảnh: Sowetan.

Toyota thông báo ngừng hoạt động ba nhà máy tại Kyushu đến hết ngày 31/7 để đánh giá tác động đối với chuỗi cung ứng. Honda cũng tạm dừng một nhà máy sản xuất xe máy trong khu vực.

Kyushu là trung tâm sản xuất ô tô và chất bán dẫn lớn của Nhật Bản, đóng góp khoảng 40% sản lượng công nghiệp của khu vực. Các chuyên gia nhận định việc nhiều nhà máy tạm ngừng hoạt động chủ yếu nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động hơn là do thiệt hại đối với dây chuyền sản xuất.

Đây là trận động đất nghiêm trọng nhất tại Kumamoto kể từ thảm họa năm 2016, khi hai trận động đất liên tiếp khiến 273 người thiệt mạng.

Thúy Hà

Nguồn: Japan Times/Chosun