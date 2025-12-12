Động đất mạnh 6,7 tại Nhật Bản, cảnh báo nguy cơ sóng thần cao 1m

Một trận động đất mạnh 6,7 độ richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Aomori, Nhật Bản l úc 11 giờ 44 phút ngày 12/12 giờ địa phương (tức 9 giờ 44 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam). Tâm chấn của trận động đất được ghi nhận ở độ sâu khoảng 20 km và mạnh cấp độ 4 trong thang 7 cấp của Nhật Bản, làm rung chuyển khu vực Đông Bắc của nước này và buộc chính quyền phải ban bố cảnh báo khẩn cấp

Trận động đất mạnh 6,7 độ richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Aomori, Nhật Bản. Ảnh: Rappler.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đã ban bố cảnh báo sóng thần, dự báo nguy cơ xuất hiện sóng cao tới 1 m dọc theo các bờ biển của Hokkaido, Aomori, Iwate và Miyagi. Hiện chưa có báo cáo chính thức về thương vong.

Chính quyền địa phương cho biết, tình hình hiện vẫn diễn biến phức tạp, yêu cầu các cơ quan chức năng Nhật Bản theo dõi chặt chẽ vùng địa chấn để đưa ra khuyến cáo sớm nhất cho người dân và đảm bảo an toàn vùng ven biển trong những giờ tiếp theo.

Vụ động đất mới xảy ra trong lúc Nhật Bản vẫn đang khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,5–7,6 độ hôm 8/12 tại khu vực Sanriku – Aomori. Trận động đất khiến hàng chục người bị thương, buộc hàng chục nghìn cư dân phải sơ tán và kích hoạt cảnh báo sóng thần dọc tuyến bờ biển từ Hokkaido đến Chiba.

Sau trận động đất cuối tuần trước, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản JMA đã đưa ra một cảnh báo về khả năng hiếm hoi (chỉ khoảng 1%) xảy ra siêu động đất – tức những trận động đất mạnh 8,0 độ trở lên trong vòng vài ngày tới, khiến người dân và các cơ quan chức năng giữ mức cảnh giác cao.

Nhật Bản được xem là một trong những tâm điểm địa chấn hoạt động mạnh nhất thế giới, với lịch sử dày đặc các trận động đất và sóng thần nghiêm trọng. Thảm họa động đất 9,0 độ kèm sóng thần năm 2011 từng cướp đi gần 20.000 sinh mạng và kích hoạt cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima – một trong những sự cố tồi tệ nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân toàn cầu.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP News.