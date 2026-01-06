Loạt trận động đất mạnh làm rung chuyển miền Tây Nhật Bản

Một loạt trận động đất mạnh, trong đó có trận đầu tiên với độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển các tỉnh Shimane và Tottori ở miền tây Nhật Bản vào ngày 6/1. Tuy nhiên, theo cơ quan khí tượng nước này, không có cảnh báo sóng thần nào được ban bố.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tâm chấn của trận động đất ngày 6/1 nằm ở phía Đông tỉnh Shimane. Ảnh: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản kêu gọi người dân thận trọng, cảnh báo rằng hoạt động địa chấn vẫn đang diễn ra mạnh và các trận động đất có quy mô tương tự có thể xảy ra trong vòng một tuần tới.

Trận động đất lúc 10 giờ 18 phút sáng, với độ lớn sơ bộ được điều chỉnh từ mức ban đầu 6,2 xảy ra ở miền đông tỉnh Shimane ở độ sâu 11 km, đạt mức 5+ trên thang cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản. Sau đó là một loạt dư chấn xảy ra trong thời gian ngắn, bao gồm một trận động đất mạnh 5,1 độ lúc 10 giờ 28 phút và một trận 5,4 độ lúc 10 giờ 37 phút.

Một tòa nhà bị hư hại ở Matsue, tỉnh Shimane, sau trận động đất mạnh xảy ra ngày 6/1. Ảnh: Kyodo.

Theo chính quyền địa phương, tính đến 11 giờ trưa ngày 6/1 vẫn chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại tài sản tại tỉnh Tottori.

Theo cơ quan khí tượng, đây là lần đầu tiên khu vực này ghi nhận một trận động đất đạt mức 5+ trở lên kể từ khi một trận động đất mức 6− xảy ra tại tỉnh Tottori vào tháng 10/2016 và một trận động đất mức 5+ làm rung chuyển tỉnh Shimane vào tháng 4/2018.

Một văn phòng liên lạc đã được thiết lập tại Văn phòng Thủ tướng. Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết, chính phủ sẽ theo dõi để ứng phó với tình hình.

Công ty Điện lực Chugoku cho biết không phát hiện bất thường nào tại nhà máy điện hạt nhân Shimane ở thành phố Matsue sau trận động đất đầu tiên.

Theo Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản (JR West), các tuyến tàu cao tốc ở miền tây Nhật Bản đã tạm thời bị dừng hoạt động do mất điện sau trận động đất ban đầu. Dịch vụ trên tuyến Shinkansen Sanyo bị tạm dừng giữa các ga Okayama và Hiroshima nhưng đã được nối lại vào khoảng 13 giờ cùng ngày.

Người dân chờ đợi tại một nhà ga ở Osaka, miền tây Nhật Bản, ngày 6/1 khi dịch vụ tàu cao tốc bị tạm ngừng sau trận động đất. Ảnh: Kyodo.

Thúy Hà

Nguồn: Kyodo