Dồn lực cho hành trình 500 ngày đêm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ra lời kêu gọi hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.”

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và đền ơn đáp nghĩa, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành văn bản số 2345/MTTW-BTT về việc hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.” Đây không chỉ là một đợt thi đua cao điểm mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.

Theo đó, Ban Thường trực đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên quán triệt sâu sắc tinh thần trách nhiệm, coi đây là công việc thiêng liêng, gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị .

Để chiến dịch đạt hiệu quả cao nhất, công tác tuyên truyền được đặc biệt chú trọng thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng số nhằm lan tỏa rộng rãi mục tiêu của chiến dịch. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, từ các doanh nghiệp, tầng lớp trí thức đến các nhà khoa học. Đặc biệt, sự đồng hành của các cựu chiến binh và các nhân chứng lịch sử là yếu tố then chốt trong việc cung cấp thông tin quý báu về liệt sĩ và mộ liệt sĩ.

Bên cạnh việc huy động nguồn lực, công tác giám sát và phản biện xã hội cũng được tăng cường nhằm bảo đảm các chính sách, pháp luật về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện đúng quy định . Thông qua đó, Mặt trận Tổ quốc sẽ kịp thời lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ và kiến nghị tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai .

Chiến dịch cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhân rộng những mô hình, cách làm hay trong công tác nghĩa tình này. Hành trình 500 ngày đêm sẽ là một “cuộc hội quân” của lòng nhân ái, sự biết ơn, nhằm sớm đưa các anh hùng liệt sĩ còn thất lạc trở về với vòng tay gia đình và quê hương.

Theo TTXVN

    Phát động Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh ...

    Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ký Quyết định số 27/QĐ-BCĐQG ban hành Kế hoạch tổ chức phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2027).

