Hướng tới hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Đơn giản thủ tục, đồng hành cùng doanh nghiệp

Cắt giảm bớt các giấy tờ không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp... là những nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt được tỉnh Thanh Hóa quan tâm thực hiện trong nhiều năm qua nhằm giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Ảnh: Tố Phương

Từ ngày 24/6/2025, toàn bộ phí và lệ phí khi thực hiện TTHC trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh được miễn hoàn toàn. Đây là nội dung mang tính đột phá trong Nghị quyết số 12/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Có 42 TTHC, thuộc 7 lĩnh vực được miễn phí, lệ phí gồm: tài nguyên - môi trường, đất đai, hộ tịch, lao động - việc làm, xây dựng, thể thao và đăng ký kinh doanh. Nghị quyết số 12 đã tạo ra một hướng đi mới và gửi đi thông điệp rõ ràng “chuyển đổi số phải vì lợi ích trực tiếp, thiết thực của người dân, đặc biệt doanh nghiệp”. Chính sách quan trọng này không chỉ “được lòng dân” mà còn thể hiện quyết tâm của Thanh Hóa trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương.

Đi kèm với chính sách miễn phí, lệ phí, trung tuần tháng 7/2025, Thanh Hóa tiếp tục thực hiện phân luồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, TTHC theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”. Có 49 thủ tục về đầu tư, doanh nghiệp; xây dựng và kinh doanh bất động sản; đất đai, lâm nghiệp, khoáng sản và việc làm được ưu tiên phân luồng giải quyết theo cơ chế “làn xanh”. Tất cả 49 thủ tục này được rút ngắn từ 30 - 60% thời gian giải quyết. Cơ chế ưu tiên “làn xanh” được thực hiện nhằm loại bỏ những rào cản đang làm khó người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường thông thoáng hơn cho hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Để tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung rà soát, đánh giá các TTHC, nhất là thủ tục liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đề xuất cắt giảm thời gian, đơn giản hóa hoặc bãi bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo, gây khó khăn trong thực hiện; cắt giảm mạnh các mẫu đơn, tờ khai và các giấy tờ có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có. Theo đó, toàn bộ các TTHC đang thực hiện trên địa bàn tỉnh đã cắt giảm tối thiểu 30 - 50% thời gian giải quyết, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như: đất đai, xây dựng, nông nghiệp, giao thông - vận tải... Đơn cử như năm 2025, Thanh Hóa đã hoàn thành rà soát 60/60 TTHC đặc thù. Trong đó, số đề nghị bãi bỏ là 8 thủ tục; số đề nghị sửa đổi, bổ sung 52 thủ tục; chi phí tiết kiệm sau đơn giản hóa là hơn 1,5 tỷ đồng/năm. Tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết từ 1.375 ngày xuống còn 518 ngày, cắt giảm 62,3% thời gian giải quyết (vượt chỉ tiêu giao là 50%).

Cùng với cắt giảm thời gian giải quyết, việc công bố, công khai danh mục TTHC cũng được các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, đúng quy định. Giai đoạn 2021-2025, các ngành, các cấp đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 553 quyết định công bố danh mục 6.808 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ. 100% TTHC sau khi có quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh đã được nhập dữ liệu, đăng tải công khai để tổ chức, cá nhân theo dõi. Ngoài ra, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Nhờ đó, giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ TTHC giải quyết đúng và trước hạn của tỉnh đạt hơn 98%.

Những năm qua, Thanh Hóa được biết đến là một trong những địa phương có chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn. UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các ngành, đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật để khắc phục sự chồng chéo, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách, đổi mới; thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy thu hút đầu tư. Nhiều cơ chế, chính sách về ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư cũng đã được ban hành. Nổi bật như HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết 214/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026; Nghị quyết số 319/2022/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số nội dung bảng giá các loại đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 248/2022/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn; Kế hoạch số 99/KH-UBND của UBND tỉnh về bồi dưỡng kiến thức khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Với mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, hoạt động hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, định kỳ hằng tháng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tổ chức hội nghị tiếp doanh nghiệp để nắm bắt và giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và trong đầu tư sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, vào ngày 13/10 hằng năm, UBND tỉnh đều tổ chức vinh doanh các doanh nghiệp tiêu biểu, có đóng góp lớn cho tỉnh, tạo ấn tượng tốt đẹp và gắn bó giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, từ năm 2022, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố Chỉ số DDCI, điều này vừa tạo ra áp lực vừa là động lực để các sở, ngành, địa phương nỗ lực thay đổi nếu không muốn bị tụt lại phía sau. Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, việc triển khai đánh giá DDCI chứng tỏ chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã mạnh dạn “nhìn thẳng vào sự thật”, không né tránh, giúp các doanh nghiệp yên tâm và kỳ vọng nhiều hơn vào những cải thiện về cơ chế, chính sách sau này. Qua đó, tạo niềm tin để doanh nghiệp yên tâm sản xuất và mở rộng đầu tư phát triển.

Cùng với tập trung nguồn lực giải phóng mặt bằng, đầu tư kết cấu hạ tầng, tạo nhiều quỹ đất sạch, Thanh Hóa đã chủ động xúc tiến đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm bằng nhiều phương thức đa dạng. Ngoài xúc tiến đầu tư tại chỗ thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh còn đẩy mạnh việc thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài nhằm tranh thủ sự hỗ trợ các nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng cơ hội tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nhờ đó, giai đoạn 2021-2025, Thanh Hóa đã thu hút được 350 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 55 dự án FDI; thu hút được 3 dự án ODA với tổng vốn đầu tư hơn 2.054 tỷ đồng.

Với sự đồng hành sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh có 22.901 doanh nghiệp thành lập mới, đứng thứ 7 cả nước. Với tinh thần chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa đã giữ vững nhịp tăng trưởng và tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chỉ tính riêng năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 8,27%; quy mô GRDP đạt 333.617 tỷ đồng, cao nhất các tỉnh vùng Bắc Trung bộ; thu ngân sách nhà nước đạt 54.952 tỷ đồng, vượt tiến độ Trung ương giao và đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ... Thanh Hóa đang tiến những bước dài trong sự phát triển hàng loạt dự án lớn được khởi công, khánh thành, đưa vào hoạt động. Điều này cho thấy thành công của Thanh Hóa trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển.

Tố Phương