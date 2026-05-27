Đôn đốc thi công Dự án Nhà máy nước sạch Mường Lát sau phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (Ban Giao thông) vừa có văn bản trả lời Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về nội dung phản ánh liên quan đến tiến độ Dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát.

Nhà máy nước sạch đang được nhà thầu triển khai thi công. Ảnh: Đình Giang

Theo Văn bản số 1734/BQLDA-KHTH ngày 26/5/2026, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 8770/UBND-CNXDKH ngày 14/5/2026 về việc kiểm tra, xác minh, xử lý phản ánh về Dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đã kiểm tra, làm rõ các nội dung báo nêu.

Trước đó, ngày 8/5/2026, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đăng tải bài viết “Người dân vùng biên mong mỏi dự án nhà máy nước sạch” của tác giả Đình Giang, phản ánh tình trạng dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân khu vực xã Mường Lát. Bài viết phản ánh Dự án Nhà máy nước sạch huyện Mường Lát (cũ) tuy đã được phê duyệt, điều chỉnh với tổng mức đầu tư hơn 33,3 tỷ đồng, công suất thiết kế 1.200m3/ngày đêm, nhưng tiến độ thi công còn chậm. Một số hạng mục đạt tỷ lệ cao chủ yếu là phần phụ trợ, trong khi những hạng mục then chốt quyết định khả năng vận hành như công trình thu, trạm bơm cấp 1, phần điện, thiết bị và hệ thống xử lý đồng bộ chưa hoàn thiện.

Kết quả kiểm tra của Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho thấy, nội dung phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa là đúng.

Cụ thể, dự án gồm 1 gói thầu xây lắp, triển khai theo Hợp đồng số 09/2024/HĐ-XL ngày 2/12/2024, với giá trị hợp đồng 26,52 tỷ đồng. Trong đó, phần xây lắp là 22,5 tỷ đồng, thiết bị 3,6 tỷ đồng, bảo hiểm 0,06 tỷ đồng. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức trọn gói, thời gian thực hiện 14 tháng kể từ ngày khởi công 10/12/2024.

Đến nay, giá trị khối lượng hoàn thành của dự án đạt khoảng 8,13/22,5 tỷ đồng, tương đương 36,13% giá trị hợp đồng. Các hạng mục còn lại gồm: công trình thu - trạm bơm cấp 1; hồ sơ lắng; cụm bể xử lý; bể chứa nước sạch; trạm bơm cấp 2; phòng hóa chất, kho hóa chất; bể xử lý nước xả lọc; sân tập kết bùn cặn; nhà quản lý và điều hành; bể xử lý nước thải sinh hoạt; tuyến ống cấp nước sạch; cổng, tường rào, sân đường, thoát nước, kè chống sạt lở và trạm biến áp. Giá trị phần khối lượng công việc còn lại khoảng 14,37 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cũng làm rõ nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ. Theo đó, sau khi HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 11/10/2021, quá trình triển khai dự án phải thực hiện nhiều khâu, nhiều bước và lấy ý kiến của nhiều cơ quan, ban, ngành liên quan. Đến ngày 16/1/2023, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 258/QĐ-UBND; sau đó điều chỉnh tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 19/7/2024.

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Mường Lát phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại Quyết định số 267/QĐ-QLDA ngày 16/9/2024 và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp tại Quyết định số 385/QĐ-QLDA ngày 28/11/2024.

Ngoài nguyên nhân về quy trình, thủ tục, điều kiện thời tiết cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình thi công. Theo báo cáo, trong năm 2025, khu vực huyện Mường Lát (cũ) có mưa, bão diễn biến bất thường. Đặc biệt, từ tháng 5 đến tháng 10/2025, khu vực thi công chịu tác động của các cơn bão số 7, số 8, gây mưa lớn kéo dài. Các đợt mưa bão liên tiếp đã ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công công trình. Bên cạnh đó, nguồn vật liệu xây dựng như cát, đá trên địa bàn huyện Mường Lát cũ khan hiếm, cũng là một trong những nguyên nhân làm chậm tiến độ.

Những nguyên nhân trên đã được Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa báo cáo, trình và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Theo Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 19/5/2026, tiến độ dự án được điều chỉnh từ “năm 2022-2025” thành “hoàn thành trong năm 2026”.

Về giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, đơn vị đã tổ chức làm việc với nhà thầu để xem xét, đánh giá khả năng thực hiện các hạng mục còn lại.

Trên cơ sở cam kết của nhà thầu và tình hình thực tế, Ban đã gia hạn thời gian hoàn thành thi công xây dựng cho nhà thầu đến ngày 27/9/2026. Đồng thời, chỉ đạo phòng điều hành dự án Mường Lát theo dõi chặt chẽ tiến độ thi công, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ; kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý nếu nhà thầu có dấu hiệu thi công chậm.

Trước đó, UBND tỉnh đã có văn bản số 8770/UBND- CNXDKH giao kiểm tra, xác minh, xử lý phản ánh của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa. Sau phản ánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo nêu; đồng thời đề xuất, thực hiện các giải pháp xử lý theo quy định.

LP