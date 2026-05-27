Cảnh báo cháy rừng cấp cao, cấp nguy hiểm tại 144 xã, phường trong tỉnh

Từ ngày 28 đến 30/5/2026, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có thời tiết nắng nóng, khô hanh kéo dài, không có mưa, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp cao và cấp nguy hiểm.

Ảnh nguồn Internet

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa vừa có công văn về việc dự báo và thông tin cấp dự báo cháy rừng từ ngày 28 đến 30/5/2026. Theo thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cùng dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới, thời tiết trên địa bàn các xã, phường của tỉnh tiếp tục nắng nóng, khô hanh kéo dài, không có mưa. Nguy cơ xảy ra cháy rừng được dự báo ở cấp III, cấp cao và cấp IV, cấp nguy hiểm.

Theo phụ lục kèm theo công văn, toàn tỉnh có 144 xã, phường nằm trong diện cảnh báo cháy rừng. Trong đó, 6 xã, phường ở cấp III, gồm: xã Tiên Trang, xã Quảng Chính, phường Sầm Sơn, xã Quảng Bình, phường Nam Sầm Sơn và xã Quảng Ninh.

Đáng chú ý, có 138 xã, phường ở cấp IV, cấp nguy hiểm (Xem danh sách tại đây). Đây là cấp dự báo có thời tiết khô hanh, hạn kéo dài, nguy cơ cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh. Các địa phương thuộc cấp dự báo này phân bố ở nhiều khu vực trong tỉnh, gồm miền núi, trung du, ven biển và các địa bàn có diện tích rừng, thảm thực bì dễ cháy.

Trước nguy cơ cháy rừng ở cấp IV, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

Các địa phương phải thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt các vùng trọng điểm dễ cháy ngoài hiện trường rừng; bố trí lực lượng trực 12/24 giờ, từ 9 giờ đến 21 giờ hằng ngày, nhất là vào các giờ cao điểm. Việc tuần tra, canh gác phải bảo đảm phát hiện sớm điểm cháy, kịp thời báo động, huy động lực lượng và phương tiện dập tắt ngay khi cháy mới phát sinh.

Chi cục Kiểm lâm cũng yêu cầu các địa phương nghiêm cấm việc đốt xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương rẫy và các hành vi sử dụng lửa trong rừng, ven rừng. Hạt Kiểm lâm các khu vực phải nắm chắc tình hình thời tiết, kịp thời dự báo, thông báo đến các xã, thôn, chủ rừng, cộng đồng dân cư về cấp dự báo cháy rừng và tình hình cháy rừng tại địa phương.

Đối với các xã, phường ở cấp III, cấp cao, thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng và có khả năng cháy lan trên diện rộng. Chủ tịch UBND các xã, phường cần chỉ đạo Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, phối hợp với Hạt Kiểm lâm đôn đốc các chủ rừng thực hiện nghiêm công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra lực lượng canh phòng, lực lượng nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, nhất là tại các khu vực rừng trồng. Các địa phương tổ chức tuần tra, canh gác lửa rừng 10/24 giờ trong ngày, từ 10 giờ đến 20 giờ, tập trung vào các khung giờ cao điểm có nguy cơ cháy cao.

Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch UBND xã, phường phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tham gia chữa cháy. Trường hợp đám cháy vượt quá khả năng kiểm soát của địa phương, cần đề nghị các xã, phường liền kề tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ; đồng thời báo cáo ngay về Chi cục Kiểm lâm, cơ quan thường trực chuyên ngành phòng cháy, chữa cháy rừng cấp tỉnh, để có phương án huy động lực lượng, trang thiết bị ứng phó kịp thời.

LP